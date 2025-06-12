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健康 > 心理精神

健康網》妄想寄生蟲病困擾身心 醫：家人耐心陪伴有助恢復

2025/06/12 19:54

醫師烏惟新表示，若病患經歷多次檢查和治療，卻仍堅信皮膚有寄生蟲，有可能是妄想寄生蟲病的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師烏惟新表示，若病患經歷多次檢查和治療，卻仍堅信皮膚有寄生蟲，有可能是妄想寄生蟲病的徵兆；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些皮膚疾病患者自認被寄生蟲或昆蟲感染，就算醫師檢查後告知沒有寄生蟲，病人還是會因「感覺」有搔癢反覆抓撓，導致皮膚破皮仍頻繁就醫。對此，台大醫院皮膚部主治醫師烏惟新指出，病患有可能是妄想寄生蟲病（delusional parasitosis），它並不是真正的皮膚疾病，而是身心層面的問題，需要家人耐心陪伴。

烏惟新在臉書專頁「皮膚專科 烏惟新醫師」上發文分享，妄想寄生蟲病是一種精神健康狀況，通常患者堅信自己被寄生蟲或昆蟲感染，儘管皮膚檢查、血液或顯微鏡檢驗等醫療檢查一再顯示，沒有寄生蟲存在的事實。患者可能仍描述皮膚有異常感覺，例如搔癢、咬噬或爬行，因此反覆抓撓，導致皮膚損傷。病人可能頻繁就醫，甚至自行嘗試用藥或清潔方式，想要去除「不存在」的寄生蟲。

烏惟新進一步說明，妄想寄生蟲病與真正的寄生蟲感染不同，真正的寄生蟲感染，通常能在短時間內透過醫療檢查確診，並在適當治療下快速痊癒。例如，疥瘡治療通常在數週內有效，不會長期反覆。若病患經歷多次檢查和治療，卻仍堅信有寄生蟲，有可能是妄想寄生蟲病的徵兆。

不要直接說破

作為病患家屬，應該怎麼做才好？烏惟新建議，病患在不接受醫學檢查的陰性結果下，直接告訴他們「這是心理問題」或「你沒有寄生蟲」，可能會讓病患感到被否定、誤解，可能導致他們拒絕溝通，或更頻繁地尋求其他醫師「確認」。

這時以溫暖和理解的心陪伴他們，並鼓勵他們接受專業的醫療協助，這種支持能幫助他們逐漸接受治療，改善症狀。

治療妄想寄生蟲病需要時間，烏惟新提醒，家人可能會反覆表達相同的擔憂，或對治療效果感到懷疑。這時保持耐心，避免表現出沮喪或不耐煩。陪伴的家人可以與醫療團隊合作，了解家中支持治療計畫。

治療的可能性

烏惟新說，妄想寄生蟲病的治療需要專業醫師的協助，通常包括：

●藥物治療：醫師可能開立低劑量的抗精神病藥物，這些藥物能有效減輕妄想和不適感。

●皮膚護理：針對抓撓引起的皮膚問題，醫師可能會搭配外用藥物，減少刺激或感染。

烏惟新補充，鼓勵病患尋求專業醫師（特別是皮膚科或精神科）的協助，並陪伴他們就診。只要病患願意配合服藥，症狀通常能顯著改善，甚至逐漸恢復正常生活。治療的成功關鍵在於持續性，因此家人的支持和鼓勵相當重要。

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