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健康 > 心理精神

健康網》4種常見心理健康錯誤資訊 有症狀≠憂鬱症

2025/06/14 15:27

《衛報》將影片誤導內容歸納為4大主題：將正常情緒病態化、誤用心理治療語言、缺乏實證基礎的療法與錯誤說法，及僅憑個人經驗給予建議；情境照。（圖取自freepik）

《衛報》將影片誤導內容歸納為4大主題：將正常情緒病態化、誤用心理治療語言、缺乏實證基礎的療法與錯誤說法，及僅憑個人經驗給予建議；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕英國《衛報》於5月31日發布調查報告指出，短影音平台TikTok（抖音國際版）上觀看數最高的前100支心理健康相關影片中，有超過一半含有錯誤資訊。報告將這些誤導內容歸納為4大主題：將正常情緒病態化、誤用心理治療語言、缺乏實證基礎的療法與錯誤說法，及僅憑個人經驗給予建議。

將正常情緒病態化

關於邊緣性人格障礙的影片將一些日常情緒經驗描述為症狀，例如：當他人改變計劃時感到焦慮、情緒波動、害怕被拋棄，或模仿他人的行為以獲得認同；另一支影片聲稱職場中的憂鬱症會表現為：注意力不集中、感到疲倦、缺乏精力、食慾不振以及易怒。

對此，倫敦國王學院心理治療師、心理學研究員利亞姆·莫德林（音譯，Liam Modlin）表示，雖然這些「症狀」確實與憂鬱症有重疊，但它們也可能與其他各種困擾與心理狀況有關。

誤用心理治療語言

有影片提到「患有雙向情緒障礙症（躁鬱症）的人之所以情緒起伏大是因為他們情緒鐘擺比一般人『更劇烈、更快速』」其實是錯誤理解，事實上雙向情緒障礙症的情緒轉變其實通常是以「週」為單位的長期變化。

前英國衛生部長、英國國家醫療服務體系精神病學家丹·保爾特（音譯，Dan Poulter）指出，這是一種挪用心理疾病診斷來解釋或正當或某些行為的例子，對於真的有雙向情緒障礙症的人來說，這種說法可能讓他們覺得自己的疾病經驗談遭人輕描淡寫。

專家提醒，將不同心理狀況混為一談，這不僅會誤導觀眾，甚至會污名化心理健康議題；情境照。（圖取自freepik）

專家提醒，將不同心理狀況混為一談，這不僅會誤導觀眾，甚至會污名化心理健康議題；情境照。（圖取自freepik）

甚至有熱門影片宣稱「有自殺傾向的人其實是患有雙向情緒障礙」，倫敦國王學院的顧問精神病學家、精神病學教授麗娜·杜塔（音譯，Rina Dutta）認為，將不同心理狀況混為一談，這不僅會誤導觀眾，甚至會污名化心理健康議題。

缺乏實證基礎的療法與錯誤說法

這是最常見的錯誤訊息傳遞方式，影片宣稱某方法「比治療更便宜」、「副作用比抗憂鬱藥物更少」、「1小時內從創傷中恢復」，只需要不間斷15分鐘內寫下創傷經歷。倫敦心理治療中心心理治療師安伯·約翰斯頓（音譯，Amber Johnston）表示，沒有研究表明這方法有效，且如果沒有經驗豐富的治療師支援，獨自強迫自己回到創傷心態情境中，可能有風險，甚至帶來反效果。

有影片說「哭泣能釋放壓力、調節情緒，甚至釋放體內的皮質醇」。心理治療師艾米·德登（音譯，Amy Durden）說明，影片稱哭泣能釋放皮質醇，但這種說法過於簡化，實際上兩者關係相當複雜，甚至可能有人對哭泣有負面評價，進而產生羞恥感，反而加劇心理壓力。

專家說明，哭泣與皮質醇兩者關係相當複雜，也有可能有人對哭泣的負面評價而產生羞恥感，反倒加劇心理壓力；情境照。（圖取自freepik）

專家說明，哭泣與皮質醇兩者關係相當複雜，也有可能有人對哭泣的負面評價而產生羞恥感，反倒加劇心理壓力；情境照。（圖取自freepik）

有影片宣稱憂鬱症是因為攝取了酒精、菸草、味精、咖啡因、糖、水解小麥。莫德林指出，生活習慣確實會影響心理健康，但這種說法過度簡化，甚至會產生誤導，因為憂鬱症成因錯綜複雜，是由基因、神經生物學、社會心理壓力、童年創傷、醫療狀況和性格特徵交織而成。

僅憑個人經驗給予建議

有兩支影片建議人們「考慮住院接受精神科治療」，其中一支表示某人住院2天後狀況顯著改善，另一支甚至提供給孩子用來說服父母讓他們住院的「範例」。保爾特指出該說法具誤導性，可能會認人對精神科住院效果產生錯誤期待。

還有影片內容為人物穿著病人服，在疑似精神科病房搭配文字「我對精神科醫師太誠實了」。保爾特指出，這可能會讓觀眾誤以為「誠實」會導致負面效果，進而不敢在就診時如實表達自己的心理狀況。

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