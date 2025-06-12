病主法修法拚放寬 未來簽署可望不必限醫院

針對「病人自主權利法」修法，立委劉建國指出，針對放寬護理之家、長照機構、心理治療所等非醫療機構提供預立醫療照護諮商（ACP）勢在必行，有助分流並縮短等待時間。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕未來想事先決定是否急救、不插管，有望不必再跑醫院。立法院今（12日）針對「病人自主權利法」修法舉行公聽會，是否開放護理之家、長照機構、心理治療所等非醫療機構提供預立醫療照護諮商（ACP）成為焦點，朝野立委與多位學者普遍支持放寬，但強調須有配套措施，避免偏離保障病人善終決策的立法初衷。

「病自法」自2019年實施，是亞洲首部保障病人善終自主的法律，但簽署率迄今仍不到0.5%。依現行規定，須年滿18歲、具完全行為能力，並與家屬與醫療團隊三方諮商後，才可簽署預立醫療決定（AD），且僅限醫療機構提供ACP服務。

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台大哲學系教授孫效智也提到，ACP本質為法律與倫理諮商，若視為醫療行為恐限縮推廣。（記者邱芷柔攝）

由於醫療機構量能不足、候診時間長，每次諮商費動輒2、3千元，立委建議擴大ACP執行場域、放寬代理人資格，並納入健保補助。立委劉建國指出，未來需求將大幅增加，修法放寬勢在必行，有助分流並縮短等待時間。台大哲學系教授孫效智也提到，ACP本質為法律與倫理諮商，若視為醫療行為恐限縮推廣，應聚焦提升訓練量能，讓更多人參與執行。

不過，專家也提醒放寬須審慎配套。大德安寧療護發展基金會專案總監林怡吟指出，早年曾有醫院以「免費簽署」衝高數量，卻出現民眾不清楚簽了什麼內容，顯示即使在醫療機構內也可能出現品質問題，呼籲外擴同時應有配套。

北市聯醫失智症中心主任劉建良也說，若能從疾病早期啟動ACP，對後續安寧照顧幫助甚大。他支持修法放寬，但ACP並非聽完課就能執行，醫療團隊的互相學習與分工非常關鍵，建議未來可透過醫院特約團隊支援，兼顧「放寬」與「品質」。

衛福部次長林靜儀回應，民眾對生命選擇日益重視，有助推動病主理念。她強調，ACP過程應資訊完整、知情同意，遵守「不指導、不批判」原則，並在專業訓練前提下擴大參與，ACP不僅關乎病人權益，也涉及家庭支持，將持續強化專業量能與品質監管，兼顧倫理與法律責任。

對於外界關注健保補助，健保署副署長陳亮妤也表示，今年5月起開放六大類對象補助預立醫療諮商費，包含65歲以上重大傷病、多重慢性病等共180萬人，是否擴及「非病人」的預立醫療諮商費用，這部分跟現行法令有扞格，尚待提出來凝聚共識。

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