強化醫療韌性 「國血國用」血液製劑占比目標衝8成

台灣血液基金會舉行「國血國用更安心，全民健康有保障」記者會，聚焦我國血液製劑自給能力。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕強化醫療韌性，落實「國血國用」，強化我國血液製劑自給能力也是重要的一環，台灣血液基金會表示，目前國產血液製劑供應占需求不到5成，希望未來能逐步達到8成的目標。

根據衛福部公告2025至2026年血液製劑需求計畫，免疫球蛋白、白蛋白及第八凝血因子的需求量將持續上升，血漿原料需求從14萬公斤增至17萬公斤。

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台灣血液基金會今（12日）舉行「國血國用更安心，全民健康有保障」記者會，聚焦我國血液製劑自給能力。「國血」定義包含由國人自願無償捐血而得的血液及以其製造的血液製劑，目前我國醫療用血已完全達到自給自足，但血液製劑仍多仰賴國外進口產品。

配合「血液製劑條例」公布施行，台灣血液基金會自2007年1月起，辦理血漿原料收集，委託澳洲CSL血漿分離工廠製成國血製劑，已有多項血液製劑供應國內醫療使用，並依規定取得相關許可，包括「20%人血清白蛋白」、「人類免疫球蛋白」及「第八凝血因子」等3種製劑。

台灣血液基金會董事長侯勝茂表示，為建立國血製劑缺藥預防機制，除掌握國內市場需求趨勢外，更建立庫存機制，例如維持國血製劑免疫球蛋白至少2個批號、6個月以上庫存量；目前免疫球蛋白製程也持續精進，已可室溫保存，減少損失，現亦積洽詢並規劃多來源的血液製劑製造廠，以因應緊急突發狀況。

免疫球蛋白產品可應用於血液及風濕免疫，因原發性或續發性免疫球蛋白低下，以及多種自體免疫引發的神經免疫疾病的治療，如重症肌無力、慢性發炎性脫髓鞘性多發性神經病變、多灶性運動神經病變、格林－巴利症候群等。

台灣血液基金會執行長王宗曦說明，雖然在高齡化與少子化的狀況下，對於募血形成較大的挑戰，但仍希望國產血液製劑供應占需求從現行不到5成，未來能逐步提升到8成。

衛福部食藥署藥品組組長林建良指出，國血國用的好處是當國外發生緊急狀況，無法積極供應血液製劑時，我國可自給自足，同時降低其他感染風險。

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