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健康網》減重老是卡關「瘦」不了？ 醫揭「5大NG習慣」

2025/06/12 20:59

醫師指出，熬夜、吃太少、不吃澱粉、做不喜歡的運動、太逼迫自己都是導致瘦身卡關的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，熬夜、吃太少、不吃澱粉、做不喜歡的運動、太逼迫自己都是導致瘦身卡關的原因；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「明明很努力，為什麼還是瘦不下來？」這是許多減肥族的心聲。但您知道嗎，有時候可能就是因為太努力才「瘦不了」喔！三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發影片分享，吃太少、不吃澱粉、做不喜歡的運動、熬夜、太逼迫自己都是導致減肥停滯的原因。

減重卡關5原因 務必睡滿7小時

●吃太少：攝取太少的食物，代謝會下降，容易讓人餓到崩潰，瘦到的部分都是肌肉，所以「蛋白質」一定要吃足夠。

●不吃澱粉：沒有吃碳水化合物，代謝會變慢，掉髮、便秘樣樣來。建議每週吃幾天地瓜、糙米等原型澱粉，幫助脂肪燃燒。

醫師分享，不吃碳水代謝會變慢，每週最好挑幾天吃地瓜、糙米，幫助燃脂；示意圖。（圖取自freepik）

醫師分享，不吃碳水代謝會變慢，每週最好挑幾天吃地瓜、糙米，幫助燃脂；示意圖。（圖取自freepik）

●做不喜歡的運動：運動就像約會，開心才能夠持續。因此，挑自己喜歡的活動才是重點，不管跳舞或快走都很好。

●熬夜：睡眠不足會導致荷爾蒙失調，會越餓、越胖。建議每天一定要睡滿7小時

●沒有放過自己：82法則來享受美食，攝取8成健康食物、2成自己想吃的食物，瘦身會更加輕鬆。

蕭捷健針對不吃澱粉一點進行補充，有研究發現，即使在控制「總熱量攝取相同」的情況下，長期極低碳水飲食比起均衡包含碳水的飲食，每天可能也只多燃燒約60-70大卡，這熱量大約等於1顆蘋果。因此，他認為，減重完全不需要徹底禁止碳水。

他分析，民眾若長期執行極低或無碳水飲食，除了遇到掉髮、便秘等問題，還可能出現停經、情緒低落、影響運動表現等反應。適度攝取健康的碳水，如綠豆、紅豆、雪蓮子、燕麥粒、紅薏仁、蓮子和蓮藕等並不會影響減重，而且它們本身很難轉化成脂肪儲存，因為升糖指數低，也不太會中斷脂肪燃燒。

除此之外，他分享，常吃上述幾種健康碳水還有3個好處，例如臨時有聚餐需要大量攝取碳水時，因為平時有在攝取，體重就不會突然暴增；飲食與身心更平衡，不易產生極端狀態；排便順暢，減少便秘困擾。

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