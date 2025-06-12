不只比乾淨！ 「刷牙比賽」助障礙青年練習自立

瑞復中心舉辦電動牙刷潔牙比賽，24名青年參賽，從吃餅乾開始挑戰潔牙技巧，透過競賽練習自我照顧與生活自立，2名冠軍分別獲五星飯店獎勵。（瑞復益智中心提供）

〔記者王捷／台南報導〕瑞復益智中心昨（11）日舉辦第2屆「電動牙刷潔牙比賽」總決賽，來自中心啟能組與3處工作坊「小作所」的24名青年參與競技，最終由蘇俞豪與周育駿分別奪下冠軍，兩人皆為去年的晉級或冠軍選手，成功衛冕。

本次活動延續「一生健康，從齒開始」理念，透過比賽形式深化青年對口腔衛生的認識，強化潔牙技巧。上午9時30分，先由啟美牙醫診所醫師蔡啟煥進行專業衛教，教導貝氏刷牙法的要領。參賽者分為A、B兩組，來自愛希望、愛幸福、愛安豐3個小工坊與啟能組參加，在教保員及護理師陪同下參加挑戰。

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比賽規則要先食用餅乾，再於限時內以電動牙刷清潔口腔，由牙菌斑顯示劑檢測及評審團從「技巧」、「情境」、「潔淨度」3項目綜合評分。除了冠軍外，現場也頒發「最佳刷牙技巧獎」、「最佳刷牙情境獎」、「進步獎」等多項鼓勵性獎項。

啟能組冠軍蘇俞豪，去年曾在初賽拿下第1名，今年強勢奪冠，小工坊的冠軍周育駿則再度蟬聯雙料冠軍殊榮，2人將與各自教保員共4人，前往台南大員皇冠假日酒店元素餐廳享用贊助晚餐券。

瑞復益智中心長年投入於身心障礙者的教育、復健及生活自立訓練，透過多元方式協助其發展潛能，秉持「有人的地方就有愛，有愛的地方就有希望」理念，致力讓每一位身心障礙者活出尊嚴與笑容。

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