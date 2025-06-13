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健康網》荔枝保存有撇步 農糧署：冷藏前做2招「紅枝枝」
黃宜靜／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕荔枝正當時！白嫩多汁又甜的果肉，總讓人忍不住1顆接著1顆的吃。農業部農糧署分享，每年5月至7月上旬是荔枝的盛產期，想要保留荔枝好滋味，正確保存、保鮮方式不可少，建議購買後噴水整束包裹冷藏，或剪下荔枝浸泡鹽水後冷藏保存，以免失水產生硬化及褐化，滋味差。
荔枝常見3品種
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，每年5月至7月上旬是荔枝的盛產期，常見品種有台灣種植最大宗的黑葉；形如荷包，果肉如玉而得名的玉荷包；以及果肉脆甜，香氣特殊的糯米糍，都是季節限定的好滋味。
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●玉荷包：盛產於5月上旬至6月上旬，以高雄、屏東為主要產地，紅中帶綠，果棘刺手，Q甜細緻，種子小。
●黑葉：6-7月為盛產季，主要產地為高屏、嘉南、中彰投等。果皮暗紅、果棘平滑、爽脆帶酸、種子較大。
●糯米糍：盛產於7月上旬，常見於彰化、南投等地。鮮紅帶黃，果棘刺手，脆甜飄香，種子小。
果肉是假種皮 可保護種子
農業部指出，荔枝果肉其實是假種皮，瘤狀突起的外果皮下，有一層薄膜包圍內果皮，白色半透明的果肉包圍於種籽外，是稱為「假種皮」的構造，由珠柄、珠托或胎座發育而成的特殊構造，含有豐富水分的厚實肉質，主要功能為保護種子。
保存保鮮小妙招
如何保存、保鮮荔枝？農業部建議，新鮮荔枝採收2至3日後，果皮便容易失水，產生硬化及褐化，建議購買後可噴水整束包裹冷藏，或剪下荔枝浸泡鹽水後冷藏保存，品嘗荔枝好滋味。
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