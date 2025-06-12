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健康 > 護眼顧齒

健康網》牙痛又沒蛀牙？ 醫揭「5隱藏問題」 鼻竇炎入列

2025/06/12 17:10

醫師列出5個除了蛀牙之外的牙痛原因，如咬合壓力不均、磨牙、裂齒、鼻竇炎及顳顎關節疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師列出5個除了蛀牙之外的牙痛原因，如咬合壓力不均、磨牙、裂齒、鼻竇炎及顳顎關節疼痛；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有過牙齒痛得要命，就醫後醫生卻說沒有蛀牙的經驗？良品牙醫診所牙醫師葉昭孝在臉書專頁「醫人也醫心，看牙超暖心 － 暖男牙醫葉昭孝」發文指出，牙齒痛不一定只是蛀牙問題，很多時候是因為其他隱藏性的口腔或鄰近組織問題所致，如咬合壓力不均、磨牙、裂齒、鼻竇炎或顳顎關節疼痛等。

咬合壓力不均

當牙齒排列不正、咬合不協調，某些牙齒承受過大的壓力時，就可能引起牙根周圍的發炎或不適，常常是隱隱作痛的感覺，有時咬硬物會特別明顯。

●需注意的情況：牙齒輕微移動、敏感，都是警訊，長期下來也可能導致牙齒鬆動或加速磨耗。

夜間磨牙

有些人晚上無意識的磨牙、咬緊牙齒，長期下來，牙齒表面磨損，牙神經也會因為持續受壓而產生疼痛，甚至在白天時會不自覺感受到牙齒痠痠的、頭痛、肩頸僵硬等狀況。

●需注意的情況：如果起床時下顎酸痛或牙齒表面變平滑、出現裂痕，就要特別注意。葉昭孝建議，夜間使用咬合板，可以有效保護牙齒。

醫師分享，有些人晚上無意識的磨牙，在白天時會感受到齒痠，甚至頭痛的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享，有些人晚上無意識的磨牙，在白天時會感受到齒痠，甚至頭痛的狀況；圖為情境照。（圖取自freepik）

裂齒症候群

牙齒外表看起來完好，但其實牙齒內部已出現細小的裂縫。這些裂縫在咬合時受到壓力，會讓牙神經產生刺激，造成咬東西時出現一陣劇烈疼痛。

●需注意的情況：裂齒如果沒有及早發現，裂縫可能會擴大，最後需要做根管治療甚至拔除，因此，早期診斷、適當修補很重要。

鼻竇炎引起的牙痛

上排後牙的牙根距離上顎鼻竇很近，有時牙根就在上鼻竇內。當鼻竇發炎、壓力大時，會產生類似牙痛的感覺，所以有些人會誤以為是牙齒出問題，但其實罪魁禍首是鼻子。

●需注意的情況：如果牙痛伴隨鼻塞、流鼻水、頭重的感覺，很可能是鼻竇炎，最好盡快就醫，讓醫師協助判斷是否需要轉介耳鼻喉科一起治療。

顳顎關節問題（TMD）

顳顎關節疼痛障礙（Temporomandibular Joint Disorder, TMD）發生於顳顎關節，它其實就是我們常說的下巴關節。當這個部位出現問題，會引起牙齒咬合異常，造成牙齒錯誤受力而疼痛。

●需注意的情況：張嘴有喀喀聲、開口受限、耳朵附近痛，可能是顳顎關節問題的警訊，透過專業評估與治療，可以有效改善症狀。

也就是說，牙痛不一定是蛀牙惹的禍！葉昭孝提醒，咬合、磨牙、裂齒、鼻竇炎或顳顎關節問題，都有可能是元凶，找對原因、對症處理，才能真正告別反覆牙痛。

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