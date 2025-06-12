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高溫引發腦中風風險升高！ 醫師呼籲防中暑、勤補水、避高溫

2025/06/12 10:39

豐原醫院神經內科醫師廖益聖提醒民眾若出現頭暈、噁心、手腳無力、語言不清或臉部不對稱等疑似中風徵兆，應立即就醫，切勿延誤。（豐原醫院提供）

豐原醫院神經內科醫師廖益聖提醒民眾若出現頭暈、噁心、手腳無力、語言不清或臉部不對稱等疑似中風徵兆，應立即就醫，切勿延誤。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕一名50歲陳姓男子日前在烈日下從事勞力工作，當時氣溫高達攝氏35度，他突感到頭暈目眩，隨即失去意識倒地；另一名70多歲老翁，則是在接近中午時段於戶外除草，突出現口齒不清、全身無力及血壓下降等症狀。2人分別被送往豐原醫院急診，醫療團隊評估後研判為高溫導致脫水與低血壓，造成腦部血流不足而引發急性腦中風。所幸及時送醫，經治療後目前病況穩定，持續康復中。

豐原醫院神經內科醫師洪良一表示，腦中風雖以冬季發生率較高，但近年來夏季中風病例亦有明顯上升趨勢。高溫會干擾人體調節機能，導致水分大量流失，使血液變得濃稠，進而影響腦部灌流，增加中風風險。尤其當氣溫短時間內急遽上升，人體難以迅速適應，更容易引發急性神經系統病變。

洪良一提醒民眾，當氣候突然轉熱時，更應主動補水、定時飲水，避免等到口渴才喝水；同時避免於中午至下午的高溫時段從事戶外活動，以降低中暑與中風風險。

神經內科醫師廖益聖也指出，氣溫快速升高對身體而言是一種壓力，對於高齡者及有高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病患者，更容易引發熱相關併發症。提醒民眾若出現頭暈、噁心、手腳無力、語言不清或臉部不對稱等疑似中風徵兆，應立即就醫，切勿延誤。中風屬急症，黃金治療時間愈早，預後愈佳。

因應日益嚴峻的高溫氣候，豐原醫院呼籲民眾定時補水，即使不口渴也應主動飲水，預防脫水與血液濃稠；避開高溫時段：特別是上午11點至下午2點，應避免長時間戶外活動；保持通風與降溫，室內應保持空氣流通，必要時使用電扇或冷氣輔助降溫。做好3大簡單且有效的防護措施，可大幅降低中暑與腦中風的風險。

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