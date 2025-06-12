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恙蟲病拉警報！南投確診3例 戶外活動注意此事

2025/06/12 07:42
恙蟲病拉警報！南投確診3例 戶外活動注意此事

恙蟲病進入疫情高峰，民眾進行農務工作，應儘量避免接觸蟲媒孳生的草叢環境。（記者張協昇攝）

〔記者張協昇／南投報導〕恙蟲病進入疫情高峰，今年南投縣已通報個案計30例，確定個案3例，衛生局提醒民眾如進行農務、露營及踏青出遊等戶外活動時，儘量避免接觸蟲媒孳生的草叢環境，杜絕感染恙蟲病風險。

恙蟲病拉警報！南投確診3例 戶外活動注意此事

恙蟎主要停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類身上，民眾踏青出遊應儘量避免接觸草叢環境。（資料照）

南投縣衛生局指出，恙蟲病為常見的蟲媒傳染病，由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，人為恙蟲病的偶然宿主，不會經由人直接傳染給人，恙蟎主要停留於草叢中，伺機攀附到經過的人類或動物身上。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，歷年恙蟲病通報數自4月開始上升，並於6至7月到達高峰，建議民眾在戶外穿著淺色長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴，可使用政府機關核可含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分防蚊藥劑噴、抹在皮膚裸露部位，回家後應立即換洗全部衣物及沐浴。

此外，民眾平日也應針對居家環境進行滅鼠工作，並剷除住家附近田埂及草叢區域雜草，避免雜草叢生遭恙蟲攀附叮咬而感染恙蟲病。

衛生局說，恙蟲病的潛伏期約9至12天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒1週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，且恙蟲叮咬處通常會出現焦痂，若發現上述病徵請儘速就醫，並主動告知是否有接觸草叢與相關活動史，以利醫師及時診斷、通報與治療。

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