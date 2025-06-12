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心悸胸悶別急掛心臟外科！ 醫揭「正確就診順序」

2025/06/12 20:00

心臟不適應優先就診心臟內科，確診後再考慮心臟外科。示意圖。（圖取自shutterstock）

心臟不適應優先就診心臟內科，確診後再考慮心臟外科。示意圖。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕對於心臟不適的病患，應如何選擇適當的科別就診？長庚醫院心臟血管外科教授陳紹緯指出，許多病人在未經診斷的情況下，直接掛號心臟外科，這樣的做法可能導致不必要的時間浪費與醫療資源的錯誤使用。

陳紹緯於臉書專頁「陳紹緯心臟外科醫師」強調，當出現胸悶、心悸、氣喘、乏力等症狀時，應優先掛號心臟內科。心臟內科醫師會透過詳細問診、理學檢查、心電圖、心臟超音波等儀器檢查，判斷症狀是否源自心臟問題，或是其他系統（如肺、消化道、壓力等）引起的。內科醫師的角色是找出病因，並非僅僅開藥，許多心臟問題其實可以透過藥物控制，並不需要手術。

陳紹緯進一步指出，只有在心臟內科確診並評估需要手術治療時，才應考慮轉診至心臟外科。例如，瓣膜疾病需要修補或置換、主動脈瘤或剝離、冠狀動脈嚴重狹窄或阻塞等情況，才需要外科介入。這樣的就醫流程不僅能確保病患獲得適切的初步診斷與評估，還能避免不必要的轉診，節省時間與醫療資源。

陳紹緯提醒民眾，心臟不適時，應遵循「沒診斷，先內科；要開刀，再外科」的原則，選擇正確的科別就診，才能確保獲得最適切的醫療照護。

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