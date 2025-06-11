健康網》骨齡檢查照左手手掌 醫：評估成長潛力

醫師表示，骨齡檢查是依照左手掌到手腕在X光片上顯示的骨頭型態及骨骺板癒合程度，來預測成年後身高及診斷內分泌疾病；情境照。（圖取自pexels）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕最近有些短影片似是而非的說「可以透過摸骨、看手關節」來看骨齡；對此，美迪大直婦產科診所兒童內分泌科醫師陳奕成強調，骨齡檢查是依照左手掌到手腕在X光片上顯示的骨頭型態及骨骺板癒合程度，來預測成年後身高及診斷內分泌疾病，至於小朋友的大腿、小腿照Ｘ光，只能分辨出他們「還有沒有生長板」，無法提供我們更多評估或預測的資訊。

陳奕成在臉書專頁「兒童內分泌 陳奕成醫師的樂高園地」發文分享，滿多家長第一次聽到「骨齡檢查」時，都直覺認為「不是應該看腳嗎？」，而骨齡檢查的標準做法，實際上是拍攝左手手指到手腕的X光片，透過骨骼發育的情況來評估孩子的成長潛力，看腳只能知道還會長或者是長完了，僅此而已。

請繼續往下閱讀...

陳奕成表示，照左手主要原因是國際上最常用的骨齡評估工具，例如《Greulich & Pyle骨齡圖譜》，是根據健康兒童左手掌X光 建立的對照圖譜，會使用左手是源於20世紀初，專家為了統一各種成長指標，決議使用身體的左側作為測量基準，以及大多數孩子是右撇子，右手在生活中使用頻繁，所以骨頭受傷、變形機會比較多，可能會干擾骨齡判讀。而左手因為較少參與主要活動，相對不易受傷，適合作為骨齡檢查的標準依據。

小朋友慣用左手，會不會影響檢查結果？陳奕成說明，其實在很多的研究都發現，左右手的骨齡基本上沒有顯著差異，所以不管小朋友的慣用手是哪一隻手，為了方便跟標準圖譜的圖片做比較，醫師都會優先選擇左手來做檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法