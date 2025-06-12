健康網》市場採買不踩雷！ 營養師授肉、魚、菜聰明挑法

營養師分享市場採買撇步，買肉類可注意肉質是否有黏稠感、買魚時可觀察眼睛是否光亮、買葉菜類時可留意外觀有無被撞爛；示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕傳統市場有著琳琅滿目的食材，一日所需的營養幾乎都可以從中購得，但在挑選上仍有需要注意的眉角。營養師鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片分享，買肉類時要注意肉質是否有黏稠感、魚隻眼睛是否光亮、葉菜類是否有被撞爛。

鄭玲君指出，市場許多攤商早上會去早市，下午再去黃昏市場，時間久了，攤位上的食物保存是否新鮮就值得我們留意。

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她舉例，挑肉類時，可以盡量避免購買「內臟類」，因為內臟類食物本身不好保存，況且現在天氣日漸炎熱，食物腐壞的速度也會更快；其他肉類則可以透過撫摸肉質表面來觀察是否有「黏稠感」，若有，代表肉質已不新鮮，避免挑選。

營養師指出，挑肉類時，盡可能避免「內臟類」，因其本身不好保存，加上天氣日漸炎熱，食物腐壞的速度會更快；示意圖。（資料照）

她接著分享，挑魚時，可以觀察魚的眼睛是否「光亮」，如果是光亮的，代表魚隻相當新鮮；若不是，最好就不要購買了。

挑葉菜類、根莖類、蔬果類時，可以將其拿起來稍微看一下，因為有些攤商為了美化賣相，可能會把品質不佳的食材放在下面，導致消費者忽略。因此，若發現食材有被撞凹、撞爛，就盡量避免挑選。

最後，鄭玲君也親自來到市場，以100元的面額示範如何購買1餐所需食材，她先是買了飽足感高的地瓜，接著買了1顆皮蛋、1盒嫩豆腐、紅莧菜、龍鬚菜及紅蘿蔔，不僅花光了百鈔，還獲得富含優質碳水、蛋白質及膳食纖維的一餐，營養均衡又划算。

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