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健康 > 心理精神

5旬男意識混亂、走路不穩 缺「這」營養釀腦病變

2025/06/11 16:34

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆（左）提醒民眾不要酗酒，注意營養均衡，可從食物中攝取維生素B1。示意圖，圖中患者與本新聞無關。（南投醫院提供）

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆（左）提醒民眾不要酗酒，注意營養均衡，可從食物中攝取維生素B1。示意圖，圖中患者與本新聞無關。（南投醫院提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣1名年約50歲的男子，突然胡言亂語、意識混亂，走路也不穩，衛福部南投醫院經檢查發現他罹 缺乏維生素B1所引起的腦病變「韋尼克-高沙可夫症候群」，後來住院治療，醫師給予高單位維生素B1，症狀有明顯改善。

南投醫院神經內科醫師鄭耕兆指出，該名50歲的男子，長時間自己喝悶酒，喝酒時也不太吃東西，4月卻突然會胡言亂語，有時時序混亂，且走路非常不穩，經檢查後發現他罹患的「韋尼克-高沙可夫症候群」（Wernicke-Korsakoff Syndrome），它是一種是因缺乏維生素B1而產生的韋尼克腦病變，以及高沙可夫症候群所組合成的神經系統病變腦病變。

鄭耕兆表示，這名患者是因酗酒、營養不良，嚴重缺乏維生素B1，當時步態不穩、意識障礙，而且記憶力下降、視力模糊，緊急住院後給予高單位維生素B1注射治療，住院兩週後症狀明顯改善後才出院。

南投醫院營養師黃淑敏則指出，維生素B1的化學名稱為硫胺（Thiamin），屬於水溶性維生素，但是人體無法自行合成，必須由食物補充。目前已經有許多研究證實維生素B1對於人體神經傳導具有生理功能，若長期缺乏維生素B1，會影響神經肌肉系統功能失常，例如肌肉無力、周邊神經麻痺等症狀。特別是酗酒者，因為過量飲用酒精而影響維生素B1的攝取、代謝與增加流失率。

黃淑敏說，除非嚴重缺乏維生素B1，才需要高單位注射等補充治療，一般人只要注意營養均衡，維生素B1可從飲食中去攝食，其中以小麥胚芽與瘦肉為最豐富的來源；其他像全麥麵包、黃豆、芝麻等，都是維生素B1的良好來源。

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