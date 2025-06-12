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健康網》在意他人言行、觀影會流淚？中醫看「高敏感」

2025/06/12 13:17

如果你經常在看電影後哭個沒完，久久不能平復情緒；你有可能是高敏感人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

如果你經常在看電影後哭個沒完，久久不能平復情緒；你有可能是高敏感人。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期不少心理分析或心靈成長類的書籍，經常提到「高敏感」。對此中醫也有見解。旅居加拿大的養和中醫診所註冊中醫師陳啟志認為，若高敏感人時常感到疲累，月經不順或睡不好，中醫建議可喝適合的茶飲，或是調整作息；同時給高敏感人一句話：「氣順則身安，心靜則百病消。」。

陳啟志在臉書專頁「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」在臉書與網站分享，有些人天生就對這個世界感受得更深、更細膩。他們容易察覺他人情緒的變化，也容易被聲音、光線、氣味或人群環境所影響。他們就是所謂的「高敏感者」（Highly Sensitive Person, HSP）。

在擁擠賣場易感疲累 可能是「高敏感」

陳啟志表示，自己在診間常遇到高敏感的患者，他們容易焦慮、容易累、睡眠不安穩、腸胃常常出狀況，情緒也比一般人更容易被外界影響。但深入了解之後，我發現他們內心常有一種柔軟的力量，以及極強的同理心與觀察力。如果你或你的家人有這些傾向，請相信：這不是一種毛病，而是一種天賦。

陳啟志認為，高敏感，是「寫在身體裡」的特質。研究發現，高敏感者的大腦和一般人真的不同：他們的大腦裡鏡像神經元特別活躍，這讓他們非常容易感同身受，甚至會「感覺到」別人內心的情緒波動。這種高度的覺察力，是天生的，並非後天的弱點或玻璃心。但這樣的覺察力如果沒有適當的保護機制，就容易讓人筋疲力盡。

例如：

• 看一場感人電影後會哭好久

• 在吵雜擁擠的賣場感到頭暈疲累

• 別人一句無意的話，自己卻想了三天

• 記不住很多事，卻記得別人講話時的語氣或眼神

• 很容易「耗電」，一天結束後特別累

中醫師分享 高敏感者4主要特質

根據心理學家 Elaine N. Aron提出，高敏感人具備以下四個特質：

1. 深度處理：他們的大腦習慣對資訊進行「多層次思考」。別人一句話，他們可能會細細品味許久。

2. 容易受刺激：熱鬧的聚會、緊湊的行程或多重任務，對他們而言是種消耗。他們需要定期安靜地獨處，來重新平衡自己。

3. 強烈的情緒反應：他們內在的情緒非常豐富，對藝術、美景、音樂容易深受感動，同時也容易受傷。

4. 敏銳的感官覺察：一點點氣味的改變、語氣的不同、他人微妙的情緒轉變，他們都能立刻察覺。

高敏感者常見身體困擾 腸胃入列

在門診中，我觀察到高敏感者常見的症狀：

1. 腸胃問題：容易腹脹、腹瀉、便秘，或吃一點點就覺得飽，往往和情緒壓力有關。

2. 容易疲累：精神難以集中，早上睡醒還是覺得累，甚至有慢性疲勞症狀。

3. 睡不好：入睡困難、多夢、淺眠，或是容易被一點聲音吵醒。

4. 月經不順／內分泌失調：女性患者常合併經痛、經前焦躁、周期不規律。

5. 皮膚敏感、過敏體質：像是異位性皮膚炎、蕁麻疹、氣喘，也很常見。

中醫會將這類型體質歸類為「肝氣偏盛」、「脾虛夾濕」、「心脾兩虛」等證型，簡單來說，就是「心太累、腦太忙、身體太虛」。

中醫怎麼看待高敏感者？

在中醫的觀點中，「高敏感體質」並不是病，而是一種偏於「陰性」、「內向」、「易感」的體質傾向。這樣的人通常：

• 肝氣偏旺，容易情緒起伏

• 脾胃較虛，壓力大時會腸胃不適

• 心神不寧，晚上腦袋停不下來

• 體內濕氣重，造成疲倦、沉重感

• 氣血循環弱，容易手腳冰冷或臉色不佳

我們不會說這是「需要改掉的壞毛病」，而是透過針灸、食療、茶飲與生活節奏調整，幫助這樣的體質更穩定，像是把敏感的天線，調成「只接收需要的頻率」。

日常生活保養建議

高敏感者最需要的，是「給自己一點空間」，讓身體慢下來、讓心安定下來。給高敏感者的五個保養建議：

1. 早睡養陰，晚上11點前就寢

高敏感者多數心思重、腦袋轉不停，越晚越容易「想太多」。建議在晚上11點前上床，睡前減少光線與刺激，像是關燈、泡腳、擦精油，能讓心神安定下來。

2. 固脾養氣的飲食

減少生冷、冰品、精緻甜食，改為溫熱、容易消化的食物。早餐可以喝碗溫熱的粥湯，選用紅棗、桂圓、薑片，幫助啟動氣血循環。

3. 喜歡中藥者可以泡「安神茶」

簡單配方如：甘草、紅棗、浮小麥、麥門冬、茯神，用熱水沖泡，早上或下午喝都可以，幫助穩定心神、提升氣力。

4. 每週2次「獨處時間」

找一個屬於你的角落，關掉手機，或是泡個熱水澡、寫日記、做靜心呼吸，這是讓情緒「消化」的必要儀式。

5. 穴位按摩與芳香療法

每日按壓「神門穴」（手腕橫紋小指側）、「內關穴」（手腕橫紋中間偏內側），有助安神。配合薰衣草、佛手柑、岩蘭草等精油擴香或塗抹胸口，也很適合高敏感者。

給高敏感的你：這世界需要你的柔軟

你並不奇怪，你只是感受得比別人多一點。你能體會別人的情緒細節，是一種天賦。你對環境敏銳的反應，是身體在提醒你「我需要休息了」。你願意照顧他人，也請別忘了溫柔地照顧自己。「氣順則身安，心靜則百病消。」慢下來、傾聽自己，這份高敏感不會是枷鎖，而是能成為你與這世界溝通的獨特語言。

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