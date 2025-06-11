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健康網》吃多、練勤仍不長肌？ 營養師：恐忽略「3件事」

2025/06/11 15:53

營養師表示，增肌效果不好可能是因為腸胃消化吸收差、攝取食物種類太單一及休息不足所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師表示，增肌效果不好可能是因為腸胃消化吸收差、攝取食物種類太單一及休息不足所致；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否已經1週訓練多次，增肌效果卻仍不如預期？營養師林宜嬅在臉書專頁「保健營養師 Anny林宜嬅」發影片指出，這可能與本身腸胃消化吸收、攝取食物種類及壓力大3原因息息相關。

增肌效果差 恐是體內在發炎

●腸胃消化吸收差：有在訓練的人，蛋白質含量都算充足。但當吃下肚的量很多時，身體能不能消化吸收又是另一回事。此時需思考本身有無脹氣、便秘、胃食道逆流、胃潰瘍等消化道的問題，可能會影響到蛋白質的消化與吸收。

●食物種類過於單一：如果攝取的食物種類多元、顏色多樣，身體能得到的抗發炎效果是比較好的，能幫助訓練後的肌肉恢復，讓肌肉生長得更好。

林宜嬅表示，想避免此問題最簡單的做法就是「多吃蔬菜」。成年男女每人每天至少要吃到3個拳頭大小的量才足夠，長期下來較能養出豐富的腸道菌叢，自然而然腸胃消化的狀況也會跟著改善，打造抗發炎體質。

營養師分享，成年人每天至少要吃3個拳頭大小的蔬菜，且攝取種類越多元、顏色越多，身體能得到的抗發炎效果越好；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，成年人每天至少要吃3個拳頭大小的蔬菜，且攝取種類越多元、顏色越多，身體能得到的抗發炎效果越好；示意圖。（圖取自photoAC）

●壓力大、休息不足：身體如果處於一個發炎的狀態，是沒辦法休息的，必需找出發炎來源。林宜嬅舉例，若是有壓力，又分為外在壓力與內在壓力，前者來源像是工作、生活、家庭等；後者來源像是睡眠品質，睡得好不好與身體容不容易發炎、肌肉能不能得到充足營養有關。

另外，像是自體免疫問題也要注意，她以「內戰」來比喻乾燥症、橋本氏甲狀腺炎等自體免疫疾病，這些問題即是因為身體長期處於發炎反應，且程度又比一般人更高所致，需盡快解決。

最後，林宜嬅分享，想要找出發炎來源，可以透過一些檢查來協助，如慢性食物過敏（IgG4）、完整的荷爾蒙檢測，甚至是透過唾液皮質醇測量壓力荷爾蒙高低，都有助於我們找到體內發炎位置，改善不適狀況。

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