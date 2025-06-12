健康網》剩菜放涼再冰？ 營養師：多做「1動作」冷藏更安心

營養師提醒，食物放涼再冰，小心提高食物中毒風險；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏天天氣漸熱，食物不當保存，小心細菌開派對，害食物中毒！營養師高敏敏在臉書專頁發影片提醒，攝氏7度至60度是細菌很愛的溫度，因此若食物未能一次吃完時，切勿放涼再冰，建議先將其加熱至100度後，冷卻至盤子摸起來溫熱時，即可放入冰箱冷藏，吃得更安心。

攝氏7度至60度是危險溫度帶

高敏敏表示，夏季經常傳出食物中毒案例，想要遠離食物中毒，至少要先守住自家廚房！食物放涼再冰是非常危險的，因食物危險溫度帶即所謂的攝氏7度至60度之間，該區間是細菌很愛的溫度，若在上述溫度間儲藏食物，就很容易不斷地擴張細菌的勢力範圍，一定要提醒家中長輩這個觀念。

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高敏敏進一步指出，食物保存最好在攝氏7度以下，才能有效抑菌；相對地，若要加熱食物，溫度一定要超過攝氏60度。

營養師建議，先將食物加熱至攝氏100度沸騰，再慢慢放涼，直到手摸（食物）盤子溫溫時，就可以冷藏了；示意圖。（圖取自freepik）

若當天的餐點未能一次吃完，該如何保存呢？高敏敏建議，先將食物加熱至攝氏100度沸騰，再慢慢放涼，直到手摸（食物）盤子溫溫時，就可以冷藏了。切勿放涼後才再冷藏，這時冷藏已是一盤細菌了。

冰箱儲存至多7分滿 利於冷氣循環

冰箱儲存方式也是食安一大關鍵，高敏敏提醒，冰箱盡量最多控制在7分滿，不要全部都塞滿滿，這樣冰箱中的冷氣才能有效循環，以利食材確實冷卻。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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