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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》嘴破未必是「上火」 3種口腔問題修復飲食秘訣一次看

2025/06/11 18:51

嘴破很惱人，營養師指出，針對口腔問題適當補充營養，有助於改善不適。（圖擷取自shutterstock）

嘴破很惱人，營養師指出，針對口腔問題適當補充營養，有助於改善不適。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴破、嘴角痛、嘴巴破時，別再說是「上火」！營養師高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，唇疱疹是因感染疱疹病毒而引發、口角炎是因口水堆積導致滋生細菌，至於口腔潰瘍則可能是咬傷、缺營養、壓力、免疫差所出現，並提供修復飲食秘訣。

■唇疱疹 多吃維生素C及補鋅

●症狀：嘴唇邊緣出現水泡、癢、刺痛。

●原因：疱疹病毒感染。

●病程：約 14-21 天（2-3週）。

●傳染性：發作時傳染力超強，請注意不要kiss（接吻）。

●高風險族群：壓力大、熬夜、免疫力低下。

●飲食對策

1.賴氨酸（離胺酸）：抑制疱疹病毒繁殖、加速唇疱疹恢復，例如鮭魚、雞胸肉、蝦子。

2.維生素C：增強免疫，加快修復口腔黏膜，例如奇異果、柑橘、芭樂。

3.鋅：提升免疫力、對抗病毒，例如牡蠣、蛤蜊、海鮮。

如果是感染疱疹病毒引起的唇疱疹，可以多吃奇異果等富含維生素C的食物，增強免疫，加快修復口腔黏膜。（圖擷取自photoAC）

如果是感染疱疹病毒引起的唇疱疹，可以多吃奇異果等富含維生素C的食物，增強免疫，加快修復口腔黏膜。（圖擷取自photoAC）

口角炎 多喝水及補鐵

●症狀：嘴角裂開、紅腫痛。

●原因：口水堆積導致滋生細菌。

●病程：大約7-14天（1-2週）。

●傳染性：無，但很惱人。

●高風險族群：小孩、長輩、免疫力低下者。

●飲食對策

1.維生素B2：幫助修復黏膜、加速恢復，例如鯖魚、沙丁魚。

2.鐵質：促進修復、預防口角炎惡化，可吃紅莧菜、豬肝、鴨血。

3.補充水分：避免嘴角乾裂加重，包括多喝水、多吃瓜類等水果。

如果是嘴角裂開、紅腫痛的口角炎可多吃西瓜等瓜類食物補充水分。（圖擷取自photoAC）

如果是嘴角裂開、紅腫痛的口角炎可多吃西瓜等瓜類食物補充水分。（圖擷取自photoAC）

口腔潰瘍 吃B群+鋅+鐵

●症狀：嘴巴裡破洞、有白色潰瘍。

●原因：咬傷、缺營養、壓力、免疫差。

●病程：大約7-14天（1-2週）。

●傳染性：無，但會影響進食。

●高風險族群：壓力大、外食族、遺傳體質。

●飲食對策

1.維生素B群：預防潰瘍反覆發作，可補充綠色蔬菜、全穀類、糙米。

2.鋅：抗病毒、修復組織，可補充牡蠣、蛤蜊、海鮮。

3.鐵質：幫助修復與造血，可補充紅莧菜、豬肝、鴨血。

如果是口腔潰瘍，可以吃富含鐵質的紅莧菜等食物，幫助修復與造血。（資料照）

如果是口腔潰瘍，可以吃富含鐵質的紅莧菜等食物，幫助修復與造血。（資料照）

防嘴破 可多做3件事

高敏敏指出，嘴破真的很惱人，每次進食都是很折磨的一件事，建議大家日常生活可以多喝水、勤刷牙及少吃炸物等3件事。

●多喝水，維持口腔濕潤。

●勤刷牙，保持口腔清潔。

●少吃炸物、辛辣刺激。

她也提醒，如果長期嘴破都沒有痊癒，或是一直反覆發作，建議就醫檢查，請不要忽略身體警訊。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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