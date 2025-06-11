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健康網》告別汗臭5招大公開！ 研究：「這種肉」恐致體味重

2025/06/11 18:08

醫師引述科學專家說明，剛分泌的汗水幾乎無味，真正罪魁禍首是潛伏在皮膚表面的細菌分解汗水後，才產生各種異味；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師引述科學專家說明，剛分泌的汗水幾乎無味，真正罪魁禍首是潛伏在皮膚表面的細菌分解汗水後，才產生各種異味；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏日高溫下，通勤搭車或在辦公室裡，常會不時飄出令人尷尬的異味。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒引述科學專家說明，其實剛分泌的汗水幾乎無味，真正罪魁禍首是潛伏在皮膚表面的細菌分解汗水後，才產生各種異味。且據國外多項研究，除清潔選對衣物使用止汗劑等方式有助降低異味外，壓力管理飲食調整也須多注意，尤其減少紅肉攝取，可能會讓體味更宜人。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文說明，據科學專家所述，人體皮膚表面佈滿數不清的微生物，其中某些細菌特別喜歡汗水中的蛋白質和脂肪。當汗水被這些細菌分解，便會產生具異味的化合物，也就是我們聞到的汗臭。尤其是分佈在腋下、鼠蹊部等處的大汗腺，因汗水含較多蛋白質和脂肪，作用後更易產生明顯體味；這也是為什麼即便全身都流汗，但腋下汗味總是特別濃烈的原因。

如何才能擺脫汗臭味？黃軒表示，經科學驗證，可採取以下幾個有效策略，有助改善體味的產生：

保持個人清潔衛生：最直接有效的方法，當然就是保持身體清潔。每天洗澡，特別是針對腋下、鼠蹊部等容易出汗的部位，使用抗菌肥皂徹底清潔，不讓細菌有機會大量繁殖。據科學研究指出，規律的皮膚清潔，能有效減少皮膚表面細菌數量，從而降低體味發生的機率。

選對衣物：透氣性差的衣物，容易讓汗水滯留在皮膚表面，增加異味產生的機率。建議選擇寬鬆、透氣的天然材質衣物，如棉麻、竹纖維等，有助汗水蒸發，保持皮膚乾爽，減少細菌滋生的機會。尤其運動時，選擇專業的排汗衣物更是明智之舉。

使用制汗劑、止汗劑：兩者雖只有一字之差，但作用原理卻大相徑庭。止汗劑（Antiperspirants）含有鋁鹽等成分，可暫時阻塞汗腺，減少汗水分泌與異味產生。制汗劑 （Deodorants）主要作用是抑制細菌生長，或利用香料掩蓋異味，無法減少汗水排出，但能有效控制異味。

飲食調整：食物也可能影響體味，某些辛辣、重口味的食物，如：大蒜、洋蔥、咖哩以及紅肉，其代謝產物可能會透過汗水排出，加重體味。適量減少這些食物的攝取，多吃蔬果，補充水分，有助於身體排毒，讓體味更清新。尤其有研究指出，紅肉影響體味，減少攝取可能讓體味更宜人。

醫師說，某些辛辣、重口味的食物，可能會加重體味，且據國外研究指出，減少攝取紅肉可能讓體味更宜人；示意圖。（圖取自freepik）

醫師說，某些辛辣、重口味的食物，可能會加重體味，且據國外研究指出，減少攝取紅肉可能讓體味更宜人；示意圖。（圖取自freepik）

壓力管理：當感到壓力或焦慮時，身體會分泌更多腎上腺素，刺激大汗腺分泌。這些富含蛋白質和脂肪的汗水，正是細菌的最愛。學習壓力管理技巧，如冥想、瑜伽、規律運動等，不僅有益身心健康，也能間接改善體味問題。

黃軒總結表示，汗臭問題雖令人尷尬，但透過了解體味的科學原理，並採取正確有效的應對策略，便可告別惱人的夏日異味，重拾清爽自信。

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