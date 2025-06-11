健康網》中國兒童涼拖鞋傳塑化劑超標 專家：避免使用

中國傳出兒童涼拖鞋塑化劑超標的狀況，毒物專家招名威表示，若透過皮膚吸收，長期累積可能增加罹患內分泌疾病。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近日中國傳出抽檢市面上的兒童涼拖鞋，發現鄰苯超標3至500倍。毒物專家招名威表示，這些物質多為鄰苯二甲酸酯類化學物質，屬於環境荷爾蒙，會干擾人體內分泌系統，對兒童的生長發育尤其敏感。塑化劑可能會從PVC材質中釋出，透過皮膚接觸或吸入揮發性物質，長期累積可能增加罹患內分泌疾病、過敏及其他健康問題的風險。因此他強烈建議家長避免讓小朋友使用PVC材質製成的貼身衣物。

招名威在臉書「招名威教授 毒理威廉」說明，PVC（聚氯乙烯）本身硬度較高，必須添加塑化劑才能使其柔軟適合製作衣物。這些塑化劑多為鄰苯二甲酸酯類化學物質，屬於環境荷爾蒙，會干擾人體內分泌系統，對兒童的生長發育尤其敏感。塑化劑可能會從PVC材質中釋出，透過皮膚接觸或吸入揮發性物質，長期累積可能增加罹患內分泌疾病、過敏及其他健康問題的風險。

請繼續往下閱讀...

雖然政府對塑化劑的使用有嚴格法規限制，例如規定其含量及溶出量不得超過0.1%（重量比），但這些標準無法完全消除長期接觸的風險，特別是貼身衣物與皮膚長時間密切接觸，容易使塑化劑滲透至體內。相比之下，PE、PP等常用塑膠材質在製造過程中無需添加塑化劑，因而在安全性上更具優勢。

為了保護兒童健康，家長應避免選購PVC製成的貼身衣物，特別是私自購買自中國的產品，因為目前市面上許多PVC產品都來自中國製造，這確實帶來一些潛在風險。

首先，不同國家的製造標準和檢驗管控可能有所差異，部分產品在塑化劑使用與含量控管上不夠嚴謹，可能導致塑化劑含量超標，增加對消費者的健康威脅。其次，部分低價廉製品為了降低成本，可能會非法添加塑化劑或使用劣質原料，質量更難以保證。

因此，消費者在選購PVC相關產品時，尤其是貼身衣物和兒童用品，建議特別留意產品的來源與安全認證標誌，避免購買來路不明或無法證明符合安全標準的商品。此外，政府和相關監管機構也應加強對進口產品的檢測與監管，嚴防不合格塑化劑產品流入市場，保障消費者健康。

最後招名威總結，面對來自中國及其他地區的PVC產品，消費者務必提高警覺，選擇有安全保障的品牌與產品，尤其是用於兒童的貼身物品，更應慎選安全無塑化劑添加的材質，以降低健康風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法