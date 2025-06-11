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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

嘉義醫院早療服務再升級 打造兒童療育新基地

2025/06/11 12:59

衛福部嘉義醫院「兒童職能治療室」規劃分為三大療育區域，配備多項高端感統器材。 （嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院「兒童職能治療室」規劃分為三大療育區域，配備多項高端感統器材。 （嘉義醫院提供）

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕為提升兒童早期療育品質，衛福部嘉義醫院全新打造「兒童職能治療室」今（11）日上午揭牌啟用，該空間融合感覺統合概念、專業設備與遊戲設計，成為兼具療效與趣味的療癒場域。

院長莊仁賓表示，面對雲嘉南地區發展遲緩兒童通報量年增12％趨勢，醫院積極強化醫療量能，透過此次治療室升級，使每月服務人次由120人次提升至187人次，成長達56％。

此次治療室的專業設備升級，由鍾弘治、熊美惠賢伉儷慷慨捐贈56萬8000元。整體空間劃分為3大療育區域，配備多項高端感統器材。

衛福部嘉義醫院全新打造「兒童職能治療室」，提升兒童早期療育品質。（嘉義醫院提供）

衛福部嘉義醫院全新打造「兒童職能治療室」，提升兒童早期療育品質。（嘉義醫院提供）

復健科組長盧仲愷說，醫院將治療目標巧妙融入遊戲設計中，讓孩子在快樂中完成訓練，無壓力地提升感覺統合能力。同時首創「感覺餐單」策略，融合醫師、心理師與職能治療師的跨專業評估，針對觸覺防禦、動作計畫障礙等八大療育主題，量身訂做專屬療程。

其中，1名4歲男童小軒在上個月初診時，因重度感覺處理障礙而極度抗拒治療，甚至蜷縮在角落尖叫，治療師依循「感覺餐單」4階段療程，從球池中的安全感建立、彩虹圓滾筒的溫和前庭刺激，到雲梯闖關訓練，再到快樂島上的團體合作遊戲，逐步解鎖他的潛能。

如今小軒不僅願意主動參與，甚至開心邀請同伴一起玩耍。小軒媽媽分享說，「小軒以前連穿新衣都會尖叫，現在竟然能躺進球池找寶藏，還想教別人玩滑索，謝謝醫院守護孩子邁向自信快樂的成長之路」。

為提升兒童早期療育品質，衛福部嘉義醫院「兒童職能治療室」今天上午揭牌啟用。（嘉義醫院提供）

為提升兒童早期療育品質，衛福部嘉義醫院「兒童職能治療室」今天上午揭牌啟用。（嘉義醫院提供）

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