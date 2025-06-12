健康網》盛夏必吃「李」！ 北農：呈1色為最佳「食」機

北農分享，紅肉李在果皮顏色呈「深紫黑」時是最佳食用時機，一口咬下會嘗到柔軟甘甜的果肉，爆汁又爽口；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熾熱的夏日正是李子盛產時節，享用這酸甜滋味便會讓整個人在炎熱的夏天都沁涼起來。台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」發文分享常見李子品種「血李」的最佳食用時機，在果皮顏色轉為「深紫黑」時，一口咬下便會嘗到柔軟甘甜的果肉，爆汁又爽口，甜度滿分。

北農指出，血李又稱「紅肉李」，果皮顏色紅中帶紫，果肉、果汁呈鮮艷的血紅色，一咬下去果汁狂流，酸酸甜甜超消暑，是夏天才吃得到的限量美味。不僅如此，北農表示，血李根據熟度不同，口感也有不同的層次：

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●尚未全熟時：咬起來果肉清脆，酸中帶甜，帶有一點像初戀般令人難忘的滋味。

●完熟時：果皮轉為深紫黑、果肉變得柔軟甘甜，此時是最美味的成熟時刻。風味濃郁、成熟迷人的它，也可以直接連皮豪邁咬下，爆汁又爽口，超過癮。針對怕酸的民眾，北農建議，可以等「果皮變深色」後再入口，會甜到讓你懷疑是不是加了糖喔！

北農列出血李於不同熟度時，果皮、果肉及風味差異。（圖取自北農臉書）

農業部補充，臺灣常見李子品種有2款，一個是上述提到的紅肉李，另一個則是沙連李。它們對氣候環境的適應力強，因此臺中、苗栗、新竹、南投、花蓮、宜蘭等多個區域都是主要產地。

此外，農業部指出，李子營養豐富，富含胺基酸、維生素B12等，可以促進腸胃蠕動、幫助消化。除了直接品嚐原味，加工成罐頭、糖漬也別有一番風味，加冰糖燉煮還能潤喉開嗓呢！

農業部指出沙連李與紅肉李2品種的果肉、口感、產地差異。（圖取自農業部臉書）

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