限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
關注兒童發展 中永和舉辦2場免費早療篩檢
〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局關懷發展遲緩兒童及家長的早期療育需求，委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，並將於6月14日上午9點至12點在中和積穗國中明道大樓3樓體育館，7月5日上午9點至12點在永和國父紀念館，辦理免費篩檢活動，歡迎關心幼兒健康與發展的家長帶著寶貝參加篩檢。
新北市社會局長李美珍表示，新北市現有列冊的發展遲緩兒有1萬5千多名，市府推動「新北愛小孩」行動計畫，重視幼兒的成長過程，設有兒童健康發展中心，並委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，提供相關諮詢與資源連結，各區早療資源中心平時亦會辦理各項親職、啟蒙或定點療育服務，相關資訊均可上新北市育兒資訊網早期療育專區查詢。
請繼續往下閱讀...
社會局表示，第5區的早療社區資源中心，委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，預定於6月14日及7月5日在中和及永和各辦理1場兒童發展篩檢活動，活動匯聚了社區長期關注幼兒發展的網絡單位，包括早資中心的專業社工及職能治療師公會、玩具銀行、托育人員互助發展協會、居家托育服務中心等。
新北市職能治療師公會理事長呂忠益表示，0-6歲是兒童發展的關鍵，更是黃金治療期，若能及早發現有發展遲緩，便能及早治療，而透過篩檢是唯一的管道，希望大家一起來重視兒童的健康發展。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應