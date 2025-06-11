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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

關注兒童發展 中永和舉辦2場免費早療篩檢

2025/06/11 11:32

新北市將於6月及7月在中和及永和辦理兩場兒童發展免費篩檢活動。（新北市社會局提供）

新北市將於6月及7月在中和及永和辦理兩場兒童發展免費篩檢活動。（新北市社會局提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市社會局關懷發展遲緩兒童及家長的早期療育需求，委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，並將於6月14日上午9點至12點在中和積穗國中明道大樓3樓體育館，7月5日上午9點至12點在永和國父紀念館，辦理免費篩檢活動，歡迎關心幼兒健康與發展的家長帶著寶貝參加篩檢。

新北市社會局長李美珍表示，新北市現有列冊的發展遲緩兒有1萬5千多名，市府推動「新北愛小孩」行動計畫，重視幼兒的成長過程，設有兒童健康發展中心，並委託6家民間單位辦理早期療育社區資源中心，提供相關諮詢與資源連結，各區早療資源中心平時亦會辦理各項親職、啟蒙或定點療育服務，相關資訊均可上新北市育兒資訊網早期療育專區查詢。

早期篩檢會由職能治療師透過玩遊戲、運動、指令反應等進行評估。（新北市社會局提供）

早期篩檢會由職能治療師透過玩遊戲、運動、指令反應等進行評估。（新北市社會局提供）

社會局表示，第5區的早療社區資源中心，委託財團法人新北市私立明新兒童發展中心辦理，預定於6月14日及7月5日在中和及永和各辦理1場兒童發展篩檢活動，活動匯聚了社區長期關注幼兒發展的網絡單位，包括早資中心的專業社工及職能治療師公會、玩具銀行、托育人員互助發展協會、居家托育服務中心等。

新北市職能治療師公會理事長呂忠益表示，0-6歲是兒童發展的關鍵，更是黃金治療期，若能及早發現有發展遲緩，便能及早治療，而透過篩檢是唯一的管道，希望大家一起來重視兒童的健康發展。

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