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健康 > 護眼顧齒

健康網》隱形眼鏡「清潔不當」會傷眼 醫授4步驟防感染

2025/06/10 21:28

據調查，高達7成的隱形眼鏡使用者有清潔不當的問題，而這可能導致嚴重的眼睛感染、角膜潰瘍，甚至影響視力健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

據調查，高達7成的隱形眼鏡使用者有清潔不當的問題，而這可能導致嚴重的眼睛感染、角膜潰瘍，甚至影響視力健康；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕據調查，高達7成的隱形眼鏡使用者有清潔不當的問題，而這可能導致嚴重的眼睛感染、角膜潰瘍，甚至影響視力健康。高雄五福諾貝爾眼科診所院長粘靖旻在臉書「粘靖旻眼科女醫師 高雄諾貝爾 屏東 東港」強調清潔4步驟不能馬虎。

步驟1：徹底洗手

使用無香精、無乳液的肥皂徹底洗手20秒，用不含棉絮的紙巾擦乾雙手，避免接觸乳液、化妝品或油脂類物質，以保持鏡片的清潔。

粘靖旻提醒，手指上可能有上百萬的細菌，別讓它們轉移到你的眼睛上。

步驟2：正確清洗鏡片

將鏡片放在掌心，倒入適量隱形眼鏡藥水，用食指輕輕在鏡片上畫圓至少20秒，確保清洗鏡片的兩面，注意不要過度用力刮壞鏡片！

她也特別提醒，千萬不要用自來水清洗！自來水中的微生物可能導致嚴重的阿米巴角膜炎，這可是會致盲。

醫師提醒，要用隱形眼鏡藥水清潔及保存鏡片。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，要用隱形眼鏡藥水清潔及保存鏡片。（圖擷取自photoAC）

步驟3：徹底沖洗

用隱形眼鏡藥水徹底沖洗鏡片，確保清除所有殘留的髒污和蛋白質沉澱。蛋白質沉澱是造成眼睛不適和感染的主要原因之一，徹底沖洗可以大幅降低風險。

步驟4：正確保存

使用新的藥水填滿鏡片盒，將鏡片放入對應的左右格中，確保鏡片完全浸泡在藥水中，旋緊鏡片盒蓋子避免污染，至少每3個月更換1次鏡片盒。

研究顯示，超過81%的鏡片盒含有細菌或黴菌，定期更換鏡片盒，才能保護眼睛。

粘靖旻表示，不當清潔隱形眼鏡可能導致多種發炎，別因為偷懶，換來可能是幾週、幾個月，甚至永久的視力問題。

她並提醒，睡前一定要取下隱形眼鏡，配戴時間不要超過8-10小時；運動、游泳、洗澡時最好取下隱形眼鏡；避免在眼睛發紅、不適時配戴引形眼鏡；每3個月定期回診，檢查眼睛健康。

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