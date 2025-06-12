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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

健康網》蝦仁飽滿Q彈恐超毒？ 營養師：4招快速辨識不踩雷

2025/06/12 07:27

營養師說，無膨發蝦仁煮起來鮮味明顯，表面還看得到清晰斑點，也無過度膨脹，烹煮完的湯水清澈，不會產生大量泡沫；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，無膨發蝦仁煮起來鮮味明顯，表面還看得到清晰斑點，也無過度膨脹，烹煮完的湯水清澈，不會產生大量泡沫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蝦仁是多人喜歡的食材之一，不論做成沙拉、快炒或焗烤都適合，但您知道嗎？蝦仁也有大家少注意的食安陷阱。營養師黃品瑄表示，有些蝦仁看起來肥嫩飽滿，但其實可能泡過磷酸鹽，吃多恐傷身。想辨識膨發蝦仁，可留意是否有蝦味表面是否光滑無斑點煮完是否湯水濁且泡沫多看似肥美但口感假Q等重點，才能吃得健康又安心。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文指出，有些蝦仁外表看似肥嫩飽滿，賣相也漂亮，甚至口感更Q彈，但其實這種蝦仁可能是被泡過磷酸鹽的膨發蝦。這種添加物雖能讓蝦仁提升買氣，攝取過多卻可能導致傷腎、骨質疏鬆、血管鈣化，超級傷身

黃品瑄強調，磷酸鹽本身無毒，天然食物的磷酸鹽對一般人也沒有傷害，一般食品為了達到保水、保色、增稠、防腐等作用，也會依法適量添加；但有些不肖業者為了讓食材更具賣相，可能會在肉類或海鮮中泡水添加，所以消費者容易不知不覺攝取過多，進而危害身體健康。

至於想要分辨膨發蝦仁是否有秘訣？黃品瑄提及，建議可從以下4點做比較，分辨蝦仁是否泡過磷酸鹽：

●膨發蝦仁4特點

1.泡過磷酸鹽的蝦仁幾乎沒有蝦味，須靠調味撐場面。

2.膨發劑破壞組織，蝦仁過於膨脹，看起來含水量高；表面斑點消失或模糊且光滑。

3.烹煮完的湯水泡沫多且水濁。

3.泡過磷酸鹽煮後不會縮水，看起來肥美，但口感其實很「假Q」。

●無膨發蝦仁4特點

1.具有明顯蝦味，煮起來鮮味明顯。

2.蝦仁表面還看得到清晰斑點。

3.烹煮完的湯水清澈，不會產生大量泡沫。

4.蝦仁形狀自然，不會過度膨脹。

營養師表示，想辨識膨發蝦仁，可留意是否有蝦味、表面是否光滑無斑點、煮完是否湯水濁且泡沫多、看似肥美但口感假Q等重點，才能吃得健康又安心。（資料照）

營養師表示，想辨識膨發蝦仁，可留意是否有蝦味、表面是否光滑無斑點、煮完是否湯水濁且泡沫多、看似肥美但口感假Q等重點，才能吃得健康又安心。（資料照）

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