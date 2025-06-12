健康網》蝦仁飽滿Q彈恐超毒？ 營養師：4招快速辨識不踩雷

營養師說，無膨發蝦仁煮起來鮮味明顯，表面還看得到清晰斑點，也無過度膨脹，烹煮完的湯水清澈，不會產生大量泡沫；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蝦仁是多人喜歡的食材之一，不論做成沙拉、快炒或焗烤都適合，但您知道嗎？蝦仁也有大家少注意的食安陷阱。營養師黃品瑄表示，有些蝦仁看起來肥嫩飽滿，但其實可能泡過磷酸鹽，吃多恐傷身。想辨識膨發蝦仁，可留意是否有蝦味、表面是否光滑無斑點、煮完是否湯水濁且泡沫多、看似肥美但口感假Q等重點，才能吃得健康又安心。

黃品瑄於臉書專頁「營養師品瑄」發文指出，有些蝦仁外表看似肥嫩飽滿，賣相也漂亮，甚至口感更Q彈，但其實這種蝦仁可能是被泡過磷酸鹽的膨發蝦。這種添加物雖能讓蝦仁提升買氣，攝取過多卻可能導致傷腎、骨質疏鬆、血管鈣化，超級傷身。

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黃品瑄強調，磷酸鹽本身無毒，天然食物的磷酸鹽對一般人也沒有傷害，一般食品為了達到保水、保色、增稠、防腐等作用，也會依法適量添加；但有些不肖業者為了讓食材更具賣相，可能會在肉類或海鮮中泡水添加，所以消費者容易不知不覺攝取過多，進而危害身體健康。

至於想要分辨膨發蝦仁是否有秘訣？黃品瑄提及，建議可從以下4點做比較，分辨蝦仁是否泡過磷酸鹽：

●膨發蝦仁4特點

1.泡過磷酸鹽的蝦仁幾乎沒有蝦味，須靠調味撐場面。

2.膨發劑破壞組織，蝦仁過於膨脹，看起來含水量高；表面斑點消失或模糊且光滑。

3.烹煮完的湯水泡沫多且水濁。

3.泡過磷酸鹽煮後不會縮水，看起來肥美，但口感其實很「假Q」。

●無膨發蝦仁4特點

1.具有明顯蝦味，煮起來鮮味明顯。

2.蝦仁表面還看得到清晰斑點。

3.烹煮完的湯水清澈，不會產生大量泡沫。

4.蝦仁形狀自然，不會過度膨脹。

營養師表示，想辨識膨發蝦仁，可留意是否有蝦味、表面是否光滑無斑點、煮完是否湯水濁且泡沫多、看似肥美但口感假Q等重點，才能吃得健康又安心。（資料照）

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