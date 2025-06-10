自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》夜貓族必看！中醫師授4招調理熬夜後傷害

2025/06/10 16:00

如果已經熬夜了，該怎麼辦？陳貽嬋說明，可在隔日中午補眠半小時，減少熬夜對身體的衝擊；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果已經熬夜了，該怎麼辦？陳貽嬋說明，可在隔日中午補眠半小時，減少熬夜對身體的衝擊；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜的危害不只是在皮膚變差，更會影響全身的免疫系統，造成慢性發炎！竹北昌盛堂中醫師陳貽嬋指出，晚上11時至凌晨3時是肝膽經循行的時間，是排毒與修復的重要時段，若此時未進入熟睡狀態，會使肝膽氣血失調，影響氣血生成與代謝，他分享已熬夜後的4項補救做法。

陳貽嬋在臉書專頁「昌盛堂中醫診所 」上表示，根據美國加州大學的研究顯示，熬夜1晚後，人體內多種免疫細胞大量增加，其中包含許多和發炎相關的細胞，這代表著身體正處於一個準備戰鬥的狀態，長期下來不僅讓身體疲憊，還會導致慢性發炎，甚至提高心血管疾病、癌症、神經退化性疾病的風險。尤其熬夜還會導致睡眠品質變差、血糖與血脂控制不良，甚至有記憶力與認知力下降問題。

如果已經熬夜了，該怎麼辦？陳貽嬋說明，首先，要避免連續熬夜，可在隔日中午補眠半小時，減少熬夜對身體的衝擊。第二，避免吃重口味、刺激性的食物，以減輕肝臟負擔。第三，可透過溫補的藥膳或茶飲來舒緩疲勞。

舉例來說：

●桂圓紅棗茶：補血安神，改善氣色。

●百合蓮子湯：養陰潤肺，適合口乾、睡不好的人。

●枸杞菊花茶：清肝明目，適合眼睛疲勞、火氣大者。

另外，若有出現心悸、頭脹、睡不好等情形，也可透過簡單的穴位按摩來幫助身體恢復。

●內關穴：在手腕橫紋上兩寸，有安神、寧心作用

●神門穴：位於手腕小指側，能助眠、緩解焦躁

●三陰交：腳踝內側三寸處，補腎養血、安神助眠

●百會穴：頭頂正中線與兩耳尖連線交會處，提神醒腦

陳貽嬋提醒，熬夜雖然有時難以避免，但仍要盡量減少頻率，並學習在日常中透過正確飲食、生活與穴道保養來調節體質，維持身體機能與精神活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中