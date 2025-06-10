健康網》夜貓族必看！中醫師授4招調理熬夜後傷害

如果已經熬夜了，該怎麼辦？陳貽嬋說明，可在隔日中午補眠半小時，減少熬夜對身體的衝擊；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜的危害不只是在皮膚變差，更會影響全身的免疫系統，造成慢性發炎！竹北昌盛堂中醫師陳貽嬋指出，晚上11時至凌晨3時是肝膽經循行的時間，是排毒與修復的重要時段，若此時未進入熟睡狀態，會使肝膽氣血失調，影響氣血生成與代謝，他分享已熬夜後的4項補救做法。

陳貽嬋在臉書專頁「昌盛堂中醫診所 」上表示，根據美國加州大學的研究顯示，熬夜1晚後，人體內多種免疫細胞大量增加，其中包含許多和發炎相關的細胞，這代表著身體正處於一個準備戰鬥的狀態，長期下來不僅讓身體疲憊，還會導致慢性發炎，甚至提高心血管疾病、癌症、神經退化性疾病的風險。尤其熬夜還會導致睡眠品質變差、血糖與血脂控制不良，甚至有記憶力與認知力下降問題。

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如果已經熬夜了，該怎麼辦？陳貽嬋說明，首先，要避免連續熬夜，可在隔日中午補眠半小時，減少熬夜對身體的衝擊。第二，避免吃重口味、刺激性的食物，以減輕肝臟負擔。第三，可透過溫補的藥膳或茶飲來舒緩疲勞。

舉例來說：

●桂圓紅棗茶：補血安神，改善氣色。

●百合蓮子湯：養陰潤肺，適合口乾、睡不好的人。

●枸杞菊花茶：清肝明目，適合眼睛疲勞、火氣大者。

另外，若有出現心悸、頭脹、睡不好等情形，也可透過簡單的穴位按摩來幫助身體恢復。

●內關穴：在手腕橫紋上兩寸，有安神、寧心作用

●神門穴：位於手腕小指側，能助眠、緩解焦躁

●三陰交：腳踝內側三寸處，補腎養血、安神助眠

●百會穴：頭頂正中線與兩耳尖連線交會處，提神醒腦

陳貽嬋提醒，熬夜雖然有時難以避免，但仍要盡量減少頻率，並學習在日常中透過正確飲食、生活與穴道保養來調節體質，維持身體機能與精神活力。

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