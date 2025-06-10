家長注意！2新生兒出生不到1週 染腸病毒重症進加護

伊科病毒11型 VS.一般腸病毒

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒尚未進入流行期，但衛福部疾管署今（10日）公布，上週就診達5166人次，較前一週增加9.3%，並新增2例重症，為南部出生6天的女嬰及出生3天的男嬰，均感染伊科病毒11型，仍在新生兒加護病房治療中。今年腸病毒重症累計6例，創下6年同期新高，其中4例為新生兒，提醒今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名新生兒均於5月下旬發病，其中女嬰出生後第6天有嗜睡、餵食困難情形，隔日陸續出現低體溫、肝功能異常、凝血功能下降等敗血症徵候；男嬰則於出生後第3天出現呼吸困難、活動力下降、心跳過緩等情形，經診斷為腦膜炎；經通報檢驗後確認均為伊科病毒11型感染併發重症，現仍於新生兒加護病房治療中。

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疾管署副署長羅一鈞提醒，今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞指出，腸病毒就診人次在端午連假週略降至4727人次，上週再升至5166人次，增加9.3%，但目前仍處低點，距離進入流行期的1萬1000人次尚有一段距離。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，目前社區流行病毒以伊科病毒11型占32%最多，其次為克沙奇A6型16%、克沙奇A16型和克沙奇A2型各13.3%。

疾管署統計，今年已累計6例腸病毒重症，為6年同期最高，包含4例為新生兒均感染伊科病毒11型，其餘2例則分別為1個月大嬰兒感染伊科病毒11型及1歲幼兒感染克沙奇B5型；其中3例死亡，包含2例新生兒與1例幼兒。

羅一鈞提到，國內2018年5月至7月曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，共有8例新生兒伊科病毒11型重症，其中7例死亡。

羅一鈞指出，新生兒可能經由胎盤、產道或產後感染等途徑被腸病毒傳染，常見症狀為發燒、活動力下降、喝奶量減少，以伊科病毒特別容易引發新生兒重症及死亡，重症表現包括心肌炎、肝炎、腦炎／腦膜炎和新生兒敗血症等，提醒家長注意。

疾管署提醒，今年腸病毒重症累計6例，創6年同期新高，其中6例為新生兒，提醒今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

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