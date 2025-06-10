自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

家長注意！2新生兒出生不到1週 染腸病毒重症進加護

2025/06/10 14:37

伊科病毒11型 VS.一般腸病毒

伊科病毒11型 VS.一般腸病毒

〔記者林惠琴／台北報導〕腸病毒尚未進入流行期，但衛福部疾管署今（10日）公布，上週就診達5166人次，較前一週增加9.3%，並新增2例重症，為南部出生6天的女嬰及出生3天的男嬰，均感染伊科病毒11型，仍在新生兒加護病房治療中。今年腸病毒重症累計6例，創下6年同期新高，其中4例為新生兒，提醒今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

疾管署防疫醫師林詠青表示，2名新生兒均於5月下旬發病，其中女嬰出生後第6天有嗜睡、餵食困難情形，隔日陸續出現低體溫、肝功能異常、凝血功能下降等敗血症徵候；男嬰則於出生後第3天出現呼吸困難、活動力下降、心跳過緩等情形，經診斷為腦膜炎；經通報檢驗後確認均為伊科病毒11型感染併發重症，現仍於新生兒加護病房治療中。

疾管署副署長羅一鈞提醒，今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞提醒，今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。（資料照）

疾管署副署長羅一鈞指出，腸病毒就診人次在端午連假週略降至4727人次，上週再升至5166人次，增加9.3%，但目前仍處低點，距離進入流行期的1萬1000人次尚有一段距離。

疾管署疫情中心副主任李佳琳說明，目前社區流行病毒以伊科病毒11型占32%最多，其次為克沙奇A6型16%、克沙奇A16型和克沙奇A2型各13.3%。

疾管署統計，今年已累計6例腸病毒重症，為6年同期最高，包含4例為新生兒均感染伊科病毒11型，其餘2例則分別為1個月大嬰兒感染伊科病毒11型及1歲幼兒感染克沙奇B5型；其中3例死亡，包含2例新生兒與1例幼兒。

羅一鈞提到，國內2018年5月至7月曾有一波新生兒伊科病毒11型疫情，共有8例新生兒伊科病毒11型重症，其中7例死亡。

羅一鈞指出，新生兒可能經由胎盤、產道或產後感染等途徑被腸病毒傳染，常見症狀為發燒、活動力下降、喝奶量減少，以伊科病毒特別容易引發新生兒重症及死亡，重症表現包括心肌炎、肝炎、腦炎／腦膜炎和新生兒敗血症等，提醒家長注意。

疾管署提醒，今年腸病毒重症累計6例，創6年同期新高，其中6例為新生兒，提醒今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

疾管署提醒，今年腸病毒重症累計6例，創6年同期新高，其中6例為新生兒，提醒今年新生兒腸病毒疫情風險不可輕忽。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中