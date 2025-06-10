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生醫重大突破！科學家發現「拉里奧環素」 終結30年抗生素荒

2025/06/10 13:18

 

圖為桿狀致病菌的示意圖。許多這類細菌具有頑強抗藥性，是新型抗生素鎖定的目標。（路透資料照）

圖為桿狀致病菌的示意圖。許多這類細菌具有頑強抗藥性，是新型抗生素鎖定的目標。（路透資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球抗生素抗藥性戰役迎來重大突破。加拿大麥克馬斯特大學科學家發現強力新型分子「拉里奧西汀」（lariocidin），對頑強超級細菌展現優異壓制潛力。這項睽違近30年的突破為日益嚴峻的抗生素抗藥性（AMR）危機提供新解方，研究成果已發表於《自然》（Nature）期刊。

據《SciTechDaily》報導，抗生素抗藥性已成全球公衛頭號威脅。世界衛生組織（WHO）指出，AMR是當前最嚴峻挑戰之一。研究主持人、麥克馬斯特大學生物化學與生物醫學科學系教授萊特（Gerry Wright）表示：「舊藥物效力不斷下降，細菌抗藥性持續增強，每年約450萬人因此死亡。」

萊特團隊發現的「拉里奧西汀」，是土壤中「類芽孢桿菌屬」（Paenibacillus）細菌產生的「套索肽」（lasso peptide）。其獨特之處在於全新抗菌模式，能直接鎖定並癱瘓細菌蛋白質合成機制，有效抑制生長與存活。這與現有抗生素作用方式截然不同，有望成為新一代抗生素先導藥物。

「拉里奧西汀」展現多項理想特質：對多種抗藥性細菌有效，動物實驗證實療效，對人體細胞無明顯毒性，且不易被現存細菌抗藥機制破解。萊特強調：「這是作用機制全新的分子，代表我們向前邁出一大步。」

此重大發現源於加拿大安大略省漢密爾頓一處民宅後院土壤。研究團隊耐心培養土壤微生物長達一年，才讓產生「拉里奧西汀」的「類芽孢桿菌屬」現蹤。博士後研究員馬諾伊·張格拉（Manoj Jangra）回憶：「當我們釐清它如何殺死其他細菌時，那真是突破性的驚喜時刻！」

儘管前景可期，萊特坦言將「拉里奧西汀」推向臨床應用仍有長路要走。團隊目前全力進行分子結構修飾，優化藥物特性並尋求大規模生產方案。「最初發現固然驚人，但真正硬仗現在才開始，」萊特說，「我們正努力將這個天然分子打造成更強效藥物。」

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