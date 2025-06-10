健康網》壓力一來就暴吃？ 研究：擺脫情緒性進食須靠「它」

營養師表示，當壓力升高時，腸道分泌的「飽足激素」會被抑制，讓人難以控制食慾；據研究，攝取水溶性纖維，有助對抗壓力性進食；情境照。（圖取自freepik）





紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否也有這種經驗：忙碌一天後，腦中只想狂吃炸雞、洋芋片或甜食？營養師薛曉晶表示，當壓力升高、睡不飽或飲食失調時，腸道分泌的PYY（胃抑制肽）與 GLP-1（腸泌素樣胰島素促進劑）這類「飽足激素」會被抑制，讓人難以控制食慾。據國外研究，攝取高黏度的水溶性纖維，不僅可有效刺激飽足激素釋放，也有助中樞神經感知飽足。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文表示，根據《Food & Function》2024年刊登的研究指出，高黏度的蒟蒻葡甘露聚醣（Konjac Glucomannan, KGM）能有效提升GLP-1與PYY濃度，延緩胃排空，讓飽足感維持得更久。這種天然水溶性膳食纖維甚至被視為「對抗壓力性進食」的營養助手，有助在高壓狀況下依然可以穩定食慾。

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高黏性纖維如同胃中膨脹劑

薛曉晶指出，據《Food Hydrocolloids for Health》2021年的研究發現，KGM的溶液黏度與其生理效果相關。也就是說，越黏的KGM，越能刺激飽足激素分泌。這證實了飲食中不僅要關注「吃什麼」，更要「吃對型態」；高黏性纖維就像胃裡的「慢動作膨脹劑」，延後餓意來襲的時間。

營養師指出，在壓力之下，飽足激素分泌下降，導致誤以為自己「還餓」，進而容易陷入反覆進食的惡性循環；情境照。（圖取自freepik）

纖維搭對食材助刺激腸道激素

想減少暴食情況發生，除了挑對纖維，也可從「搭配食材」下手。薛曉晶建議，可採行以下三選一GLP-1友善穩飢餓配餐；這些搭配不僅提供飽足，還有助刺激腸道激素，讓您的腦袋知道已經吃飽，不再淪為壓力下的食物奴隸。

●香米蒟蒻飯+洋蔥炒蛋：可延緩胃排空、提升蛋白質與飽足感。

●蒟蒻麵+絞肉豆腐+秋葵蛋花湯：滑順黏性高、腸胃滯留時間長。

●莓果紫米蒟蒻飯+黑木耳露酸辣湯+烤雞腿：果膠+膳食纖維雙搭，穩定血糖也抗餓。

薛曉晶補充，不想再為吃太多又後悔而懊惱，不妨從改變主食開始，以高黏度水溶性纖維打造持久飽足感與能量，也是穩定情緒、管理體重的雙重助力。

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