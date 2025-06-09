318解釋令納藥學系！藥師公會全聯會批「毒樹毒果」

藥師公會全聯會認為，衛福部318解釋令明顯違反「藥事法」相關條文立法意旨。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部於今年發布「藥事法」的「318解釋令」，開放修畢中藥核心課程的特定學系畢業生可繼續經營中藥販賣業務，引起藥師團體反彈，今日衛福部再度會議討論，並將藥學系納入解釋令適用科系，但藥師公會全聯會強調，不論加入藥學系與否，318解釋令都已經違法，呼籲衛福部切勿在違法基礎上進行討論。

衛福部於今年3月18日發布「藥事法」相關解釋令，開放修業期間修畢中藥核心課程，且經實務歷練一年以上，獲衛生局「經營中藥事實證明書」的中藥或生藥相關學系畢業生經營中藥販賣業務，引起藥師團體反彈，認為此舉違反日落條款意旨。

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衛福部今日再召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，並邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會、中醫師全聯會、中藥商全聯會，以及中藥資源學系等代表與會。

但藥師公會全聯會理事長黃金舜怒批，衛福部迄今對318解釋令一案的態度「充滿傲慢與偏見」，不只無視藥師團體意見、堅持推動318解釋令，這次會議中也僅邀請中藥資源學系代表，沒有藥學系代表，因此10大院校藥學系今日也赴衛福部外抗議。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰於會後指出，今日會議主要討論如何解決我國中藥從業人員凋零問題，並釐清中醫、中藥商、藥師期待方向，但藥師公會全聯會等代表希望撤回318解釋令，而依據適法性，衛福部仍要繼續推動318解釋令，藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會因此決定退席，不參與後續討論。

蘇奕彰表示，後經中醫師全聯會、中藥商全聯會等在場代表討論，認為藥學系學生若修畢中藥核心課程，即使沒有考過藥師執照，也可適用318解釋令範圍，從事中藥相關工作，而這次會議也考量藥學系學生不可能在學校修滿35學分，因此移除「修業期間」等內容。

對於這次會議，藥師公會全聯會常務監事李懿軒指控，蘇奕彰於會中表明「藥事法」相關條文應屬「日出條款」的立場，明顯與過去衛福部的解釋相違背，藥師公會並非不願意討論論中藥產業與人員規劃，但衛福部的解釋明顯逾越法律授權，因此全聯會要求撤回或廢止相關解釋令，並以退席表達抗議。

「不穩定地基上蓋出的房子，就算再好看，本質上也不安全」，李懿軒於會後強調，「藥事法」的日落條款意旨就是「不會再有新生人員」，不論加入藥學系與否，318解釋令都違背原立法意旨，全聯會不願意在違法基礎上進行討論，呼籲衛福部先就法規問題進行釐清，否則後續衍伸規範都形同毒樹毒果。

藥師公會全聯會與10大院校藥學系等聯合聲明書。（圖為藥師公會全聯會提供）

衛福部今日再召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，卻未邀請要學相關團體或代表，10大院校藥學系因此連署並赴衛福部外抗議。（記者林志怡攝）

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