自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 藥品資訊

318解釋令納藥學系！藥師公會全聯會批「毒樹毒果」

2025/06/09 21:01

藥師公會全聯會認為，衛福部318解釋令明顯違反「藥事法」相關條文立法意旨。（記者林志怡攝）

藥師公會全聯會認為，衛福部318解釋令明顯違反「藥事法」相關條文立法意旨。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部於今年發布「藥事法」的「318解釋令」，開放修畢中藥核心課程的特定學系畢業生可繼續經營中藥販賣業務，引起藥師團體反彈，今日衛福部再度會議討論，並將藥學系納入解釋令適用科系，但藥師公會全聯會強調，不論加入藥學系與否，318解釋令都已經違法，呼籲衛福部切勿在違法基礎上進行討論。

衛福部於今年3月18日發布「藥事法」相關解釋令，開放修業期間修畢中藥核心課程，且經實務歷練一年以上，獲衛生局「經營中藥事實證明書」的中藥或生藥相關學系畢業生經營中藥販賣業務，引起藥師團體反彈，認為此舉違反日落條款意旨。

衛福部今日再召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，並邀請藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會、中醫師全聯會、中藥商全聯會，以及中藥資源學系等代表與會。

但藥師公會全聯會理事長黃金舜怒批，衛福部迄今對318解釋令一案的態度「充滿傲慢與偏見」，不只無視藥師團體意見、堅持推動318解釋令，這次會議中也僅邀請中藥資源學系代表，沒有藥學系代表，因此10大院校藥學系今日也赴衛福部外抗議。

衛福部中醫藥司長蘇奕彰於會後指出，今日會議主要討論如何解決我國中藥從業人員凋零問題，並釐清中醫、中藥商、藥師期待方向，但藥師公會全聯會等代表希望撤回318解釋令，而依據適法性，衛福部仍要繼續推動318解釋令，藥師公會全聯會、藥劑生公會全聯會因此決定退席，不參與後續討論。

蘇奕彰表示，後經中醫師全聯會、中藥商全聯會等在場代表討論，認為藥學系學生若修畢中藥核心課程，即使沒有考過藥師執照，也可適用318解釋令範圍，從事中藥相關工作，而這次會議也考量藥學系學生不可能在學校修滿35學分，因此移除「修業期間」等內容。

對於這次會議，藥師公會全聯會常務監事李懿軒指控，蘇奕彰於會中表明「藥事法」相關條文應屬「日出條款」的立場，明顯與過去衛福部的解釋相違背，藥師公會並非不願意討論論中藥產業與人員規劃，但衛福部的解釋明顯逾越法律授權，因此全聯會要求撤回或廢止相關解釋令，並以退席表達抗議。

「不穩定地基上蓋出的房子，就算再好看，本質上也不安全」，李懿軒於會後強調，「藥事法」的日落條款意旨就是「不會再有新生人員」，不論加入藥學系與否，318解釋令都違背原立法意旨，全聯會不願意在違法基礎上進行討論，呼籲衛福部先就法規問題進行釐清，否則後續衍伸規範都形同毒樹毒果。

藥師公會全聯會與10大院校藥學系等聯合聲明書。（圖為藥師公會全聯會提供）

藥師公會全聯會與10大院校藥學系等聯合聲明書。（圖為藥師公會全聯會提供）

衛福部今日再召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，卻未邀請要學相關團體或代表，10大院校藥學系因此連署並赴衛福部外抗議。（記者林志怡攝）

衛福部今日再召開「研修核釋藥事法第103條第2項後段條文規定解釋令」會議，卻未邀請要學相關團體或代表，10大院校藥學系因此連署並赴衛福部外抗議。（記者林志怡攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中