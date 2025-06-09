健康網》補充肌酸助記憶！ 研究：素食者補充效果更顯著

研究指出，肌酸不僅對於增肌有幫助，近期研究顯示，適量補充肌酸還能提升短期記憶與推理能力等神經功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕肌酸不僅對於增肌有幫助，近期研究顯示，適量補充肌酸還能提升短期記憶與推理能力等神經功能，對素食者來說效果尤其明顯。三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在其臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」分享，肌酸是一種人體必需的營養素，主要存在於肉類和魚類等動物性食物中，但植物性食物中幾乎不含肌酸。素食者若長期缺乏攝取，除了肌肉容易營養不良外，還可能影響大腦功能，導致記憶力下降，甚至出現腦霧現象。

蕭捷健指出，肌酸在體內會轉換為「磷酸肌酸（PCr）」，如同「行動電源」，為神經元提供快速補充能量的來源。隨著年齡增長，大腦能量代謝逐漸減弱，適量補充肌酸有助於維持大腦神經運作。根據《英國營養學期刊（British Journal of Nutrition）》隨機雙盲研究，素食者補充肌酸後，記憶力提升幅度顯著；而對於葷食者，效果則較為有限。

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蕭捷健指出，對素食者來說，目前市面上已有許多植物來源合成製成的肌酸補充品，適合每日補充2至3克，便能滿足日常所需；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，肌酸在大腦中的作用包括穩定ATP能量供應、保護粒線體、降低自由基、抗老化，以及對抗神經毒性與發炎反應，甚至有助於修復因β-類澱粉蛋白和tau蛋白損傷的神經電路。

對素食者來說，目前市面上已有許多植物來源合成製成的肌酸補充品，適合每日補充2至3克，便能滿足日常所需。他也提醒，選擇信譽良好的品牌與適當劑量即可，不必為此增加肉類攝取，避免過多攝取飽和脂肪與膽固醇對心血管健康造成負擔。

肌酸補充品在健身族群間早已廣泛應用，不僅能提升肌肉爆發力，也有助於運動後恢復。無論素食者或葷食者，肌酸皆是值得重視的營養素之一。不過醫師也提醒，若有腎功能不全等疾病，補充肌酸前應諮詢專業醫師，避免對腎臟造成負擔。

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