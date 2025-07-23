公費13價肺炎鏈球菌疫苗 擴及55-64歲原住民接種

▲接種肺炎鏈球菌疫苗，可降低其引起肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者林惠琴／台北報導

▲疾管署副署長羅一鈞表示，8月1日起，55-64歲原住民增列為公費13價肺炎鏈球菌疫苗對象。（資料照，記者林惠琴攝）

繼去年1月9日起開放55-64歲原住民公費接種23價肺炎鏈球菌疫苗後，疾管署昨日宣布，8月1日起，再將55-64歲原住民增列為公費13價肺炎鏈球菌疫苗對象，也就是55-64歲原住民可公費接種2劑肺炎鏈球菌疫苗，獲得完整免疫保護力，預估約7.2萬人受惠。

8/1上路 估7.2萬人受惠

根據衛福部2023年統計，肺炎為原住民第4大死因。而肺炎鏈球菌是引起肺炎最常見的致病菌，接種疫苗可降低其引起肺炎、腦膜炎、敗血症等中重症及死亡機率，預防效果達75%。

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13價結合型肺炎鏈球菌疫苗可產生抗體，亦可激發免疫記憶，保護力較長；23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗，則可對於較多型別的肺炎鏈球菌產生保護力，完整接種此2種疫苗，才能達到完整保護力。

疾管署副署長羅一鈞表示，在未納入公費前，民眾需自費約4000元接種13價疫苗，但政府已陸續將65歲（含）以上長者、19-64侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群列入公費對象，8月1日起，再依衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家建議，新增55-64歲原住民，整體涵蓋對象達491萬人。

疾管署提醒，從未接種肺炎鏈球菌疫苗者，應先接種1劑13價疫苗，間隔至少1年再接續接種1劑23價疫苗，脾臟功能缺損、先天或後天免疫功能不全、人工耳植入、腦脊髓液滲漏、1年內接受免疫抑制劑或放射治療的惡性腫瘤及器官移植者等高風險對象則間隔至少8週。

至於曾接種23價疫苗者，間隔至少1年可接種1劑13價疫苗；曾接種13價疫苗或15價疫苗者，間隔至少1年可再接種1劑23價疫苗，高風險對象則間隔至少8週。若已接種過13價或15價疫苗及23價疫苗者，則無需再接種13價及23價疫苗。

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