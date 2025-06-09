健康網》看書想睡 滑手機卻精神滿滿？ 研究揭開神秘謎團

醫師指出，看書時，大腦會處於高度活躍的狀態，產生腺苷酸，長期累積會抑制神經元活動，導致疲倦想睡；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一看書瞌睡蟲就上門，但拿起手機，卻又像喝了咖啡般，滿滿精神？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒說明，看書時，大腦會處於高度活躍狀態，產生腺苷酸（adenosine），長期累積會抑制神經元活動，導致疲倦想睡；反之，滑手機時，因內容充滿即時反饋和新奇刺激，使得大腦釋放多巴胺（dopamine），產生「上癮」般的快感，促使人們不斷地想要接收下一個刺激，容易有精神。

大腦腺苷酸累積 啟動「省電模式」

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文引述1篇探討閱讀疲勞與專注力關係的文章指出，當我們拿起書本，特別是內容較為枯燥或需要深度思考的書籍時，大腦會處於高度活躍的狀態，產生腺苷酸，其就像大腦中的「疲勞信號」，逐漸累積後會抑制神經元的活動，啟動「省電模式」讓人感到疲倦和想睡。若想緩解認知疲勞，充足睡眠、良好生活習慣是關鍵。

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再來，在長時間專注閱讀下，大腦的前額葉皮質和興奮調節區域會被激發，長期下來會使這些腦區感到疲勞，導致專注力下降，使得大腦本能地尋求放鬆，容易疲倦。最後，讀書的環境也會影響我們的睏意，當光線昏暗，眼睛需要更努力才能看清文字，容易加劇眼睛和大腦的疲勞。此外，若對閱讀內容缺乏興趣，或者本身就處於壓力、焦慮的狀態，大腦會更容易感到疲憊，進而引發睡意。

研究指出，手機螢幕發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡困難和睡眠品質下降；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

手機越滑越有精神？ 醫曝3關鍵

相較於閱讀，滑手機卻能讓人精神奕奕，甚至越滑越興奮！黃軒解釋，這是因為手機帶來的刺激是多面向的，首先手機內容充滿即時的反饋和新奇的刺激，每滑動一下，每按一個讚，每收到一個通知，大腦都會釋放多巴胺（dopamine），產生「上癮」般的快感，促使我們不斷地想要接收下一個刺激。

黃軒指出，相比於深度閱讀，手機內容往往以碎片化、視覺化形式呈現，因此更多是「被動」地接受資訊，大腦無須付出太多認知努力，認知負荷較低，較不容易感到疲勞。最後手機藍光也是一大原因之一，研究指出，手機螢幕發出的藍光會抑制褪黑激素分泌，導致入睡困難和睡眠品質下降。此外，相比於藍光，手機內容帶來的精神刺激，使大腦無法放鬆，更是真正延遲入睡的關鍵。

做好4件事 不讓大腦生理機制作祟

黃軒說，了解這些科學原理，就能明白閱讀疲勞並非意志力不足，而是大腦的生理機制在作祟！因此分享以下4招改善：

1. 睡前遠離藍光：如果想睡個好覺，睡前1小時盡量避免使用手機、平板等會發出藍光的電子產品。

2. 為閱讀創造儀式感：選擇光線充足、安靜舒適的環境來閱讀；若閱讀內容較難，可嘗試「番茄工作法」，讀25分鐘休息5分鐘，讓大腦有喘息的機會。

3. 內容選擇很重要：當發現一讀書就想睡，或許是書本內容太枯燥，或是挑戰性太高，建議可試著從自己感興趣的、較輕鬆的讀物開始，慢慢培養閱讀習慣。

4. 睡眠充足是王道：無論是讀書還是滑手機，充足的睡眠都是保持大腦清醒和高效運轉的基石。

醫師提醒，無論是讀書還是滑手機，充足的睡眠都是保持大腦清醒和高效運轉的基石；圖為情境照。（圖取自freepik）

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