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健康網》一覺醒來脖子動彈不得？ 中醫點「落枕」3自救原則

2025/06/09 06:29

謝明璁提醒民眾「落枕」看似小病，實則不可輕忽，應及早處理與預防；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝明璁提醒民眾「落枕」看似小病，實則不可輕忽，應及早處理與預防；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一覺醒來，發現脖子卻「卡住」了，轉頭、低頭甚至戴耳環都感到劇痛，嚴重影響日常生活。扶原中醫診所中醫師謝明璁於臉書粉專提醒民眾「落枕」看似小病，實則不可輕忽，應及早處理與預防。急性落枕自我處理3原則，包含熱敷患部、溫和伸展、局部按摩。

謝明璁分享個案，珍妮佛（化名）一早起床後打了個噴嚏，突感頸部劇痛，隨後出現轉頭受限、低頭洗臉困難等症狀。起初不以為意，不料幾個小時後卻感到疼痛加劇，連頭都轉不了，最終前往門診。經理學檢查後，發現患者頭頸傾斜、肌肉痙攣，且頸部肌肉出現條索狀觸痛點，確診為落枕。

謝明璁採用針灸療法，運用「乾針技術」釋放肩頸處的激痛點，顯著緩解患者的不適。患者表示針灸後「不太會痛了，只剩輕微緊繃感」。之後，醫師再以「脊椎鬆動術」進一步改善關節卡住的情況，配合熱敷、按摩與伸展運動建議，幫助頸部恢復正常活動。

常見落枕5成因

落枕在醫學上屬於頸部急性痙攣或扭傷，多因睡姿不良、姿勢不當或突如其來的用力導致頸部肌肉或關節的急性發炎與緊繃。常見落枕症狀包括：頸部僵硬、活動受限；單側或雙側疼痛，伴隨壓痛感，嚴重甚至可能疼痛感延伸至肩背部、後腦勺。

1. 姿勢不良：長時間低頭滑手機、烏龜頸或高低肩等，皆會造成頸部壓力累積。

2. 睡姿不當：枕頭過高或過低都可能造成頸部肌肉拉力過大。

3. 突然用力或外力扭傷：如交通事故、緊急煞車、搬重物等造成頸部急性拉傷。

4. 反覆性落枕：長期未矯正不良姿勢會導致慢性發炎。

5. 情緒與壓力：精神緊繃、長期聳肩會讓頸部肌肉持續緊張，增加落枕風險。

謝明璁指出，長時間低頭滑手機、烏龜頸或高低肩等，皆會造成頸部壓力累積；圖為情境照。（圖取自freepik）

謝明璁指出，長時間低頭滑手機、烏龜頸或高低肩等，皆會造成頸部壓力累積；圖為情境照。（圖取自freepik）

急性落枕自我處理3原則

1. 熱敷患部：可用熱毛巾、電毯或搓熱手掌熱敷，幫助血液循環與肌肉放鬆。

2. 溫和伸展：慢慢轉動頸部至感覺疼痛的位置，停留一下再繼續動作，避免劇烈拉扯。

3. 局部按摩：以拇指從頸部到肩膀處反覆按壓痠痛點，促進肌肉放鬆。

預防落枕的生活小撇步：

●天冷時圍圍巾、穿高領衣服保持肩頸溫暖。

●睡覺時避免只穿背心，最好能穿長袖、長褲，維持身體溫度。

●避免過度熬夜、宿醉導致深層睡眠過久。

●改善趴睡習慣，改以仰睡或側睡減少頸部壓力。

●規律伸展、適度運動與放鬆情緒，有助減緩頸部負擔。

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