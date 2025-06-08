健康網》長肌肉靠高蛋白？ 醫揭增肌關鍵：8分練2分吃

王思恒指出，想要有效增肌，真正的關鍵在於訓練本身，「肌肉成長，8分靠練，只有2分靠吃」；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多民眾為了增肌，第一個想到的就是補充高蛋白產品。然而，恆新復健科診所醫師王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」指出，想要有效增肌，真正的關鍵在於訓練本身，「肌肉成長，8分靠練，只有2分靠吃」；對於增肌，蛋白質只是加分項目，絕非吃越多越好。

研究數據：蛋白質只是輔助

根據英國《英國運動醫學期刊》（Br J Sports Med）刊登的系統性回顧研究，分析49篇隨機對照試驗（RCT），共1863名受試者的數據顯示，單靠阻力訓練即可讓參與者平均增加1.1公斤除脂體重（Fat-Free Mass, FFM）；若再加上蛋白質補充，每人僅多增加約0.3公斤除脂體重。換句話說，蛋白質補充品對整體訓練效果的貢獻約為27%。

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值得注意的是，除脂體重包含水分、內臟、骨骼與其他瘦組織，並不等同於純粹的肌肉量。因此實際的肌肉增量可能更少。「有訓練才是關鍵，蛋白質只是加分項目，絕非主角。」王思恒強調。

研究也指出，蛋白質攝取有其上限。每天攝取超過1.6公克／每公斤體重的蛋白質，並不會帶來額外的增肌效果；示意圖。（圖取自freepik）

蛋白質不是吃越多越好

該研究也指出，蛋白質攝取有其上限。每天攝取超過1.6公克／每公斤體重的蛋白質，就沒有額外增肌效果。以70公斤成人為例，每日攝取超過112公克的蛋白質，其實不僅無效，還可能導致不必要的經濟支出。王思恒建議，一般民眾只需將蛋白質攝取維持在每日1.6公克／公斤體重的範圍內，並將訓練重點放在「漸進式負荷」的重量訓練上，才能有效促進肌肉生長。

「肌肉不是靠吃出來的，而是靠一點一滴練出來的。」王思恒提醒，追求健康體態不應將希望寄託在補充品上，而應回歸運動本質，透過穩定、持續的阻力訓練，才能獲得真正的成效。

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