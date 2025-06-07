健康網》換完人工關節出國不需證明 醫：備好溝通小卡

醫師表示，換過人工關節出國不用帶診斷證明書，只需在安檢開始前告知安檢人員，說明曾進行過髖或膝關節置換手術，並指出植入物的位置就好；情境照。（圖取自freepik）

吳亮儀／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕換完人工膝關節和人工髖關節後要出國，需要到醫院掛號找醫師開證明嗎？對此，成大醫院骨科部暨關節重建中心醫師戴大為表示，只需在安檢開始前告知安檢人員，說明曾進行過髖或膝關節置換手術，並指出植入物的位置就好，如擔心出國語言不通，可先把以下英文記起來，以便溝通需要：

●人工關節置換手術 Joint replacement surgery

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●全人工膝關節置換手術 Total knee arthroplasty（或是Total knee replacement）

●全人工髖關節置換手術 Total hip arthroplasty（或是Total hip replacement）

戴大為在臉書專頁「骨科戴大為醫師」發文分享，開完人工關節手術的王太太準備出國探望女兒與外孫，行前鄰居跟她說「人工關節可能無法通過安檢，建議要找醫師開診斷證明書再出國」，其實「不需要開診斷書或任何證明」，指出植入物的位置後，將被指示通過全身掃描機器，或者接受搜身檢查，因此建議在人工關節手術後搭機旅行時，額外安排一些時間進行機場安檢，以確保更愉快的旅行體驗。

戴大為說明，金屬偵測器的目的在於找出對於飛行安全有危害的東西，例如刀、槍等。並非身上有金屬物質就無法通關。許多骨科植入物也可能會觸發金屬偵測器。人工膝關節和人工髖關節置換植入物會觸發機場金屬偵測器的機會非常大。

雖然現在許多人工關節的零組件包含了陶瓷和塑膠材料，但其中的金屬組件仍然可能觸發金屬偵測器。即使通過全身掃描機器進行了檢查，安檢人員可能仍需要搜查您關節周圍的區域。

戴大為說，人工關節手術的目的就是要幫助您更能行遍天下，完成夢想，千萬不要因為害怕安檢而取消旅行計劃，因為人工關節手術的目的就是要幫助您更能行遍天下，完成夢想。

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