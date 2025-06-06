健康網》70％的人都曾經歷！ 醫示警：足弓痛恐影響全身骨架

足弓痛會讓人每走一步都變成一種折磨；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快速，走路、站立、跑步是很自然的事情，但是當足弓開始疼痛，每走一步都變成一種折磨！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，研究顯示，高達70%的人一生中至少會經歷一次足弓疼痛，這不僅影響行動能力，還可能導致全身骨架失衡。

謝炳賢在臉書「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」，解析造成足弓疼痛的4大原因，分別為不合適的鞋款、 過度使用與活動、足部結構異常，以及快速增重。

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醫解析足弓疼痛4原因

●不合適的鞋款，腳底默默在抗議

就像手機不離身一樣，鞋子可能是每天穿著最久的單品，選錯了等於天天在傷害自己。

一般來說，缺乏足弓支撐的平底鞋（如夾腳拖、平底芭蕾舞鞋）會讓足弓過度伸展，長時間穿著可能導致足底筋膜炎。

高跟鞋則會迫使腳掌前部承受過多壓力，改變你的自然步態，不只足弓疼痛，還可能引發膝蓋、髖關節問題！

如果是運動愛好者，請記得運動鞋也應每500-800公里更換一次，磨損的鞋底無法提供足夠的緩衝和支撐。

運動鞋應該每500-800公里更換一次，磨損的鞋底無法提供足夠的緩衝和支撐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●過度使用與活動，足弓超出負荷

突然增加運動量或站立時間的人特別容易出現足弓疼痛。當從不運動突然開始跑步，或是工作需要長時間站立，足底筋膜和肌肉還來不及適應，就會發出警訊。

足弓就像一個彈簧，能夠吸收與釋放能量，但這個彈簧也有極限！研究顯示，每走一步，你的足部需承受體重1.5倍的衝擊力。長期過度使用會導致微小撕裂和發炎，讓你起床第一步就痛到齜牙裂嘴。

●足部結構問題，與生俱來的挑戰

有些人天生就有足部結構問題：扁平足（足弓過低）或高弓足（足弓過高）都會增加足弓疼痛風險。扁平足的人走路時，足弓無法有效分散壓力；高弓足的人則因足弓過於僵硬，減震效果不佳。

值得注意的是，約有20-30%的人有這類足部結構差異，但不是每個人都會有症狀。症狀通常在長時間行走或站立後變得明顯，如果你發現自己的鞋子內側磨損特別嚴重，或外側特別厚重，可能就是這個原因。

●體重變化，足弓額外負擔

體重每增加5公斤，足弓就要多承受約15公斤的行走壓力。快速增重會讓足部來不及適應，特別是懷孕期間的女性，不僅體重增加，荷爾蒙變化還會使韌帶變得鬆軟，雙重影響足弓健康。

如果疼痛持續超過2週，或伴隨腫脹、發紅等症狀，請及時就醫檢查，避免問題惡化！

謝炳賢強調，我們走的每一步都很重要，別讓足弓疼痛限制生活品質！

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