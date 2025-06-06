自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》70％的人都曾經歷！ 醫示警：足弓痛恐影響全身骨架

2025/06/06 21:41

足弓痛會讓人每走一步都變成一種折磨；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

足弓痛會讓人每走一步都變成一種折磨；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活步調快速，走路、站立、跑步是很自然的事情，但是當足弓開始疼痛，每走一步都變成一種折磨！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢指出，研究顯示，高達70%的人一生中至少會經歷一次足弓疼痛，這不僅影響行動能力，還可能導致全身骨架失衡。

謝炳賢在臉書「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」，解析造成足弓疼痛的4大原因，分別為不合適的鞋款、 過度使用與活動、足部結構異常，以及快速增重。

醫解析足弓疼痛4原因

●不合適的鞋款，腳底默默在抗議

就像手機不離身一樣，鞋子可能是每天穿著最久的單品，選錯了等於天天在傷害自己。

一般來說，缺乏足弓支撐的平底鞋（如夾腳拖、平底芭蕾舞鞋）會讓足弓過度伸展，長時間穿著可能導致足底筋膜炎。

高跟鞋則會迫使腳掌前部承受過多壓力，改變你的自然步態，不只足弓疼痛，還可能引發膝蓋、髖關節問題！

如果是運動愛好者，請記得運動鞋也應每500-800公里更換一次，磨損的鞋底無法提供足夠的緩衝和支撐。

運動鞋應該每500-800公里更換一次，磨損的鞋底無法提供足夠的緩衝和支撐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

運動鞋應該每500-800公里更換一次，磨損的鞋底無法提供足夠的緩衝和支撐；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

●過度使用與活動，足弓超出負荷

突然增加運動量或站立時間的人特別容易出現足弓疼痛。當從不運動突然開始跑步，或是工作需要長時間站立，足底筋膜和肌肉還來不及適應，就會發出警訊。

足弓就像一個彈簧，能夠吸收與釋放能量，但這個彈簧也有極限！研究顯示，每走一步，你的足部需承受體重1.5倍的衝擊力。長期過度使用會導致微小撕裂和發炎，讓你起床第一步就痛到齜牙裂嘴。

●足部結構問題，與生俱來的挑戰

有些人天生就有足部結構問題：扁平足（足弓過低）或高弓足（足弓過高）都會增加足弓疼痛風險。扁平足的人走路時，足弓無法有效分散壓力；高弓足的人則因足弓過於僵硬，減震效果不佳。

值得注意的是，約有20-30%的人有這類足部結構差異，但不是每個人都會有症狀。症狀通常在長時間行走或站立後變得明顯，如果你發現自己的鞋子內側磨損特別嚴重，或外側特別厚重，可能就是這個原因。

●體重變化，足弓額外負擔

體重每增加5公斤，足弓就要多承受約15公斤的行走壓力。快速增重會讓足部來不及適應，特別是懷孕期間的女性，不僅體重增加，荷爾蒙變化還會使韌帶變得鬆軟，雙重影響足弓健康。

如果疼痛持續超過2週，或伴隨腫脹、發紅等症狀，請及時就醫檢查，避免問題惡化！

謝炳賢強調，我們走的每一步都很重要，別讓足弓疼痛限制生活品質！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中