健康網》不是越酸越有維生素C 「這水果」含量竟是檸檬的6倍

每百公克紅心芭樂有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到維生素Ｃ，很多人的直覺反應是檸檬的含量高，甚至會覺得越酸，越多C，但營養師高敏敏提醒，水果也不是越酸越健康，並在臉書「高敏敏 營養師」公佈各種水果維生素C含量排行榜，奪冠的是紅心芭樂，其每百公克有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍以上。

高敏敏指出，除了紅心芭樂外，珍珠芭樂的維生素C含量也很豐富，每百公克有194毫克，第3到第10名依序為釋迦、龍眼、黃金奇異果、香吉士、綠奇異果、草莓、文旦、西施蜜柚。

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至於檸檬則名列第20名，連木瓜、澳洲甜橙、白柚、荔枝、甜柿、榴槤、楊桃、柳橙、台灣土棗的維生素C含量都比它高。

各種水果維生素C含量及熱量表。（高敏敏提供）

維生素C攝取過量 小心結石

高敏敏指出，維生素Ｃ（抗壞血酸）是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取，但是不同年紀、不同時期要補充的量也不一樣。各種食材攝取「剛好」就好，雖然維生素Ｃ可以幫助養顏美容、抗氧化，但如果長期攝取過量，也有可能導致草酸鈣結石形成，尤其是腎功能不好的人更要多注意，一起聰明吃、健康補。

不同年齡補充的C含量也不同

●年齡1－3歲：40毫克

●年齡4－6歲：50毫克

●年齡7－9歲：60毫克

●年齡10－12歲：80毫克

●年齡13－18歲：100毫克

●年齡19歲以上：100毫克

●懷孕期：110毫克

●哺乳期：140毫克

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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