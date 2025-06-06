限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》不是越酸越有維生素C 「這水果」含量竟是檸檬的6倍
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕提到維生素Ｃ，很多人的直覺反應是檸檬的含量高，甚至會覺得越酸，越多C，但營養師高敏敏提醒，水果也不是越酸越健康，並在臉書「高敏敏 營養師」公佈各種水果維生素C含量排行榜，奪冠的是紅心芭樂，其每百公克有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍以上。
高敏敏指出，除了紅心芭樂外，珍珠芭樂的維生素C含量也很豐富，每百公克有194毫克，第3到第10名依序為釋迦、龍眼、黃金奇異果、香吉士、綠奇異果、草莓、文旦、西施蜜柚。
請繼續往下閱讀...
至於檸檬則名列第20名，連木瓜、澳洲甜橙、白柚、荔枝、甜柿、榴槤、楊桃、柳橙、台灣土棗的維生素C含量都比它高。
維生素C攝取過量 小心結石
高敏敏指出，維生素Ｃ（抗壞血酸）是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取，但是不同年紀、不同時期要補充的量也不一樣。各種食材攝取「剛好」就好，雖然維生素Ｃ可以幫助養顏美容、抗氧化，但如果長期攝取過量，也有可能導致草酸鈣結石形成，尤其是腎功能不好的人更要多注意，一起聰明吃、健康補。
不同年齡補充的C含量也不同
●年齡1－3歲：40毫克
●年齡4－6歲：50毫克
●年齡7－9歲：60毫克
●年齡10－12歲：80毫克
●年齡13－18歲：100毫克
●年齡19歲以上：100毫克
●懷孕期：110毫克
●哺乳期：140毫克
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應