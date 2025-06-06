自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》不是越酸越有維生素C 「這水果」含量竟是檸檬的6倍

2025/06/06 18:31

每百公克紅心芭樂有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍。（圖擷取自photoAC）

每百公克紅心芭樂有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到維生素Ｃ，很多人的直覺反應是檸檬的含量高，甚至會覺得越酸，越多C，但營養師高敏敏提醒，水果也不是越酸越健康，並在臉書「高敏敏 營養師」公佈各種水果維生素C含量排行榜，奪冠的是紅心芭樂，其每百公克有214毫克的維生素C，是檸檬的6倍以上。

高敏敏指出，除了紅心芭樂外，珍珠芭樂的維生素C含量也很豐富，每百公克有194毫克，第3到第10名依序為釋迦、龍眼、黃金奇異果、香吉士、綠奇異果、草莓、文旦、西施蜜柚。

至於檸檬則名列第20名，連木瓜、澳洲甜橙、白柚、荔枝、甜柿、榴槤、楊桃、柳橙、台灣土棗的維生素C含量都比它高。

各種水果維生素C含量及熱量表。（高敏敏提供）

各種水果維生素C含量及熱量表。（高敏敏提供）

維生素C攝取過量 小心結石

高敏敏指出，維生素Ｃ（抗壞血酸）是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，但人體無法自行合成，所以必須由食物中攝取，但是不同年紀、不同時期要補充的量也不一樣。各種食材攝取「剛好」就好，雖然維生素Ｃ可以幫助養顏美容、抗氧化，但如果長期攝取過量，也有可能導致草酸鈣結石形成，尤其是腎功能不好的人更要多注意，一起聰明吃、健康補。

不同年齡補充的C含量也不同

●年齡1－3歲：40毫克

●年齡4－6歲：50毫克

●年齡7－9歲：60毫克

●年齡10－12歲：80毫克

●年齡13－18歲：100毫克

●年齡19歲以上：100毫克

●懷孕期：110毫克

●哺乳期：140毫克

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中