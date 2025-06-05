健康網》「芒種」到！中醫：氣安中軸人不亂 飲食穴道一次看

節氣「芒種」代表須開始種植部分作物，為農業社會最忙碌時節。同時中醫師說明，此時夏天正式發力，空氣將炎熱又濕黏。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日為節氣「芒種」。旅居加拿大的養和中醫診所註冊中醫師陳啟志表示，芒種一過，夏季就正式開始發力了。

陳啟志在臉書粉專「陳啟志 Daniel Chen 溫哥華中醫師」分享，芒種過後，你會發現：天氣忽然熱得很實在，空氣裡也多了一層濕黏感。人常常還沒流汗就先覺得「整個人是濕的」，尤其在悶熱的午後，特別容易疲倦、煩躁、想吃冰。但其實這時候，最怕的不是熱，而是「你還在春天的步調裡」。

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陳啟志表示，「芒」是稻、麥等穀類作物的刺芒；「種」指的是播種的季節。芒種，意思就是「有芒的作物要趕快播種了」。這是農忙季，也是一年當中節奏變得最快的節氣之一。在人體裡，這個「忙起來」的訊號也同樣響起：氣機加快、火氣變明顯、濕氣持續升高；陽氣走得快，人容易跟不上，就出現一堆卡關的狀況。

芒種的氣機變化為：「火升濕困，動中易躁」這段時間，氣是往上走的，但濕氣還留在下面沒走完，就會形成一種「上下不同調」的狀態：

●上面火氣旺→口破、睡不好、心浮氣躁

●下面濕氣重→腿腫、胃悶、腸胃不穩、疲倦感揮不去

●情緒容易爆炸→尤其是小孩和脾氣急的人

陳啟志提供「養生關鍵」：把氣拉回中軸，讓身體重新對焦；早睡早起，午休不能少；睡眠是調火的關鍵，尤其是心火。你若不讓它收，身體會自己找出口，那個出口常常是爆脾氣、失眠、嘴破。

陳啟志強調：濕要祛、熱要清，但不能傷陽。可以喝點「綠豆薏仁湯（熟煮）」、或「苦瓜煮排骨湯」，幫助去熱又不寒涼。濕熱膩重的時候，可以加點荷葉、陳皮、淡竹葉一起煮水喝，利濕清心氣。不要靜太久，也不要過度操勞。最適合的運動是「動中有靜」，像是散步、練氣功、打太極，讓氣慢慢回到中軸線，不要一直衝頭頂。

若有使用精油的習慣，提供「芒種祛濕清熱配方」：

心浮氣躁、易怒難眠：

●天竺葵2滴＋真正薰衣草2滴＋羅勒1滴→ 擴香、塗抹神門、內關，幫助安神、降心火。

●濕重水腫、腸胃悶悶的：絲柏2滴＋廣藿香2滴＋甜茴香1滴→ 稀釋後塗抹腹部、腿部脾經線、足三里、陰陵泉。

穴道則以「協調上下，讓氣歸中」為主。

●神門：安神降火、調心氣。

●足三里：健脾化濕、補中氣。

●陰陵泉：健脾利濕、消腫止瀉。

●大椎：調節陽氣、疏解上熱。

搭配精油按壓，每日一次，幫你把躁熱穩下來，把濕氣引出來。

最後陳啟志提醒，越是急躁的節氣，越要學會慢。芒種教我們的，是「動得剛剛好」。動太少，濕氣會困著你；動太快，火氣會燒到你。最好的方式，是跟著身體的節奏走，把氣安在中軸，就不會亂了方向。

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