抗癌藥組合讓小鼠延壽三成 人類抗老效果仍待驗證

最新研究顯示，常用於癌症治療的藥物雷帕黴素（rapamycin）與曲美替尼（trametinib）組合使用，能顯著延長實驗室小鼠的壽命，但其在人類身上的抗老化效果仍待驗證。示意圖。（路透檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項最新研究發現，兩種常用抗癌藥物的組合，竟能使實驗室小鼠的壽命延長高達近30%。此發現為探索延緩老化及促進老年健康開闢了新途徑，但研究人員強調，這些成果在人類身上的適用性仍是未知數。

這兩種藥物分別是曲美替尼（trametinib）和雷帕黴素（rapamycin），均已獲美國食品藥物管理局（FDA）批准用於癌症治療。研究顯示，它們單獨使用時已能延長小鼠壽命，合併使用則效果更佳，還能減少慢性炎症並延緩癌症發生。該研究成果已於5月28日發表於國際期刊《自然老化》（Nature Aging）。

請繼續往下閱讀...

據《Live Science》網站報導，瑞研究共同主要作者、英國倫敦大學學院（UCL）及德國馬克斯普朗克老化生物學研究所（Max Planck Institute for Biology of Ageing）的遺傳學家帕特里奇（Linda Partridge）表示，雖不預期人類能獲同等壽命延長，但望能助人們晚年更長久地保持健康。

這兩種藥物均靶向體內關鍵的細胞通訊路徑。雷帕黴素抑制調控細胞分裂與死亡的mTOR蛋白質；曲美替尼則干擾參與癌細胞增殖的RAS/Mek/Erk分子路徑。先前已知雷帕黴素能延壽小鼠，曲美替尼則能延壽果蠅，且兩者在果蠅身上具疊加效果。本次研究首度將此組合應用於哺乳動物老化研究。

實驗中，研究人員將藥物混入小鼠食物。結果顯示，雷帕黴素單獨使用可使小鼠延壽15%至20%，曲美替尼則約5%至10%。兩者合併使用，壽命延長幅度最高可達29%。組織樣本分析進一步發現，藥物組合對基因活性的影響方式不同於單獨用藥。

研究指出，這兩種藥物有潛力成為「抗老化劑」（geroprotectors），一類旨在延緩疾病、改善老年健康的藥物。目前，研究團隊的重點是優化曲美替尼的使用，以最大化益處並減少副作用。共同主要作者、馬克斯普朗克老化生物學研究所的格倫克（Sebastian Grönke）期望，這些成果未來能在人類身上進行測試。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法