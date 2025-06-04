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健康網》膝蓋卡卡腫得像「麵龜」？ 醫授4招緩解積水疼痛

2025/06/04 20:18

醫師提醒，膝蓋腫脹又疼痛，可能是積水在作怪，一定要盡快找骨科醫師評估，避免讓關節問題惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，膝蓋腫脹又疼痛，可能是積水在作怪，一定要盡快找骨科醫師評估，避免讓關節問題惡化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天走路都覺得膝蓋卡卡的，甚至腫得像「麵龜」一樣嗎？板橋亞東醫院骨科主治醫師陳鈺泓指出，別以為這只是小問題，膝蓋積水可能是關節發炎、運動傷害或退化性關節炎的警訊，並建議民眾應適度休息、適時冰敷或熱敷、若積水不多則不必抽，以及強化膝蓋。

陳鈺泓在臉書「鋼鐵爸爸 陳鈺泓醫師 板橋骨科推薦 脊椎專業 骨鬆骨折骨刺 運動傷害」指出，如果膝蓋腫脹持續超過1週，或是積水反覆發生，一定要盡快找骨科醫師評估，避免讓關節問題惡化。

陳鈺泓表示，關節內的關節液本來是幫助潤滑和保護膝蓋的，但當膝蓋受傷或發炎時，關節液會異常增多，導致腫脹、疼痛，甚至行動受限，並提供4大方法，緩解膝蓋積水。

膝蓋腫脹、疼痛 適度休息很重要

膝蓋積水的主要成因之一就是關節壓力過大，所以當出現腫脹或疼痛時，應該避免長時間站立、爬樓梯或蹲跪，讓關節有機會恢復。過度使用關節只會讓發炎更嚴重，甚至影響日後的活動能力。

急性期冰敷 無發熱感後改熱敷

●急性期（紅、腫、熱、痛）：冰敷可以幫助消炎，減少腫脹感，每次15-20分鐘，建議一天2-3次。

●過了1-2天，無發熱感後：改用熱敷促進血液循環，加速關節液的吸收，舒緩不適。

陳鈺泓提醒，如果冰敷或熱敷後仍持續疼痛，應盡早就醫檢查。

醫師提醒，紅、腫、熱、痛急性期可冰敷，過了1-2天，無發熱感後，改用熱敷促進血液循環，加速關節液的吸收，舒緩不適；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，紅、腫、熱、痛急性期可冰敷，過了1-2天，無發熱感後，改用熱敷促進血液循環，加速關節液的吸收，舒緩不適；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

不一定要抽積水 3狀況才需抽

很多人聽到「積水」就覺得一定要把它抽出來，但其實關節液本身是有保護作用的，如果積水不多，通常透過休息、物理治療、藥物控制，身體會逐漸代謝並自行吸收。但如果出現以下3情形才需要抽積水。

●積水過多，導致關節僵硬、無法活動。

●腫脹嚴重，長時間未消退。

●懷疑有感染或出血，這時候，醫師才會考慮抽取積水，並進一步檢測是否有其他疾病問題。

深蹲、抬腿助強化膝蓋 控制體重減少膝負擔

如果膝蓋積水反覆發作，代表關節可能已有慢性問題，陳鈺泓建議3方法強化膝蓋。

●強化股四頭肌訓練（例如靠牆深蹲、抬腿運動）。

●控制體重，減少膝蓋負擔。

●避免硬地運動，改為低衝擊運動，如游泳、腳踏車，這些方法能夠有效減少膝蓋壓力，降低積水復發的機率。

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