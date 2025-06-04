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尿失禁免驚！多重治療有效「止漏」別當護墊忍者

2025/06/04 14:14

女性漏尿恐引發心理壓力與社交障礙，如不敢外出、運動，或者參加聚會。（圖取自shutterstock）

女性漏尿恐引發心理壓力與社交障礙，如不敢外出、運動，或者參加聚會。（圖取自shutterstock）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕尿失禁對一些女性而言，是尷尬又難以啟齒的困擾，由於觀念保守，求診比例偏低，不到2成。奇美醫學中心強調，透過多重治療的專業協助，可以有效「止漏」，揮別「護墊忍者」的陰霾。

奇美泌尿外科主治醫師李高漢指出，根據國民健康署統計，台灣54歲以上女性中，有23.4﹪飽受尿失禁之苦，相當於每4位婦女，就有1位深受其擾，而65歲以上女性比例更達3分之1。

李高漢說，女性常錯誤認知漏尿只是生活小事，其實也可能造成重大的心理壓力與社交障礙，如不敢外出、運動，或者參加聚會。

李高漢表示，現代醫學對於尿失禁已有完整評估與分級方式，早期診斷能提升治療效果，也有助於選擇最適合的方法。

常見的尿失禁的類型，主要有「應力性尿失禁（SUI）」與「急迫性尿失禁」，並影響病人的生活品質，造成心理壓力，以及社交困難，更可能同時發生，稱為「混合型尿失禁」。

應力性尿失禁常發生於咳嗽、打噴嚏、運動或搬重物時，與骨盆底肌肉或陰道結締組織鬆弛有關；急迫性尿失禁則是突然感到難以控制的尿意感，以及一旦覺得想尿，就會出現尿失禁，內褲會有「濕意」，甚至出現頻尿，每天8次或以上及夜間需要醒來小便2次以上。

應力性尿失禁常見於肥胖、產後、更年期以及體重快速增加的女性，因骨盆底雨尿道鬆弛所致，嚴重程度分為四級：輕度（第1級）在劇烈咳嗽、打噴嚏、搬重物、提重物、跳躍時會漏尿；中度（第2級）在稍微咳嗽、大笑、跑步或快步走、爬樓梯、拖地時會漏尿。

重度（第3級）在走路、做家事（如洗碗、掃地）、改變姿勢（如由站到蹲或坐）時會漏尿；極重度（第4級）在床上翻身時會漏尿；這些症狀可能導致病人需頻繁更換護墊，連運動、社交都受限，是身心是一大負擔。

奇美泌尿外科主治醫師李高漢，呼籲有尿失禁問題的婦女朋友，勇於求診，儘早治療。（記者吳俊鋒攝）

奇美泌尿外科主治醫師李高漢，呼籲有尿失禁問題的婦女朋友，勇於求診，儘早治療。（記者吳俊鋒攝）

李高漢建議，目前治療應力性尿失禁的方法大致分為非侵入性與侵入性（非手術治療與手術治療）；第一線治療仍以骨盆底肌肉訓練（凱格爾運動）為主，搭配生活型態的調整，如減重，避免利尿食物，包含茶、咖啡與西瓜等。

李高漢呼籲可以從快走、簡單的重量訓練開始養成運動習慣，維持骨盆底肌力；另外，藥物治療雖有短暫改善尿失禁效果，但可能有副作用風險（如疲倦、失眠），且有青光眼、排尿困難等病人並不適合使用，因此較少選擇。

李高漢提到，新一代非侵入性骨盆底肌改善療程磁波椅，透過高頻能量刺激深淺層肌肉，改善頻尿、漏尿、夜尿，以及尿失禁與產後漏尿，療程只需28分鐘，6次即可見效。

陰道雷射則透過雷射刺激膠原蛋白新生，改善陰道彈性與支撐力，從而減少漏尿；研究顯示，每月1次，連續3至4次效果最佳，無需麻醉，幾乎不痛，也沒有影響日常生活。

李高漢補充，對於症狀嚴重，且其他治療無效的病人，可採手術，如「尿道水凝膠填充系統」、「尿道吊帶術」，可增加支撐，減少漏尿，成功率高，但需考慮風險與恢復期管理。

尿道水凝膠填充系統是可在門診手術中完成，病人接受舒眠麻醉即可，創傷小、恢復快，適合高齡或手術風險高的病人，術後第一年滿意度可達到8、9成，但由於水凝膠的支撐效果會隨時間逐漸減弱，平均每6年可能需要進行第2次注射，其效果持久性不及懸吊手術。

另一選擇是尿道懸吊手術，將細網片至於尿道下方以支撐尿道口，從而改善尿道中段的收縮功能，效果持久、通常可維持10年以上，但少數病人會出現性交疼痛，更年期後因陰道變薄，可能導致網膜外露，則需再次進行修補。

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