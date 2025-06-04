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飛韓國做醫美 醫示警：術後修復不便
〔記者劉詠韻／台北報導〕「飛韓醫美」近年成為台灣年輕女性熱門選項，不少人抱持「吃壽司要去日本」的心態，結伴飛往韓國進行醫美療程。嘉仕美整形外科診所副院長張格彰示警，雖然韓國醫美費用表面看似便宜，背後卻潛藏術後修復不便、語言溝通落差，以及標準化手術流程等風險，提醒民眾應謹慎評估。
張格彰指出，國人赴韓整形若術後不滿意，患者需自費再赴韓進行修復，且未必能找到原主刀醫師。此外，韓國醫師普遍風格較為強勢，語言隔閡與對「審美標準」的文化差異，也可能導致術後結果與預期不符。
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張格彰建議，有意赴韓接受醫美療程者，應以風險較低的一次性治療，如皮秒雷射、換膚等為主，避免接受需長期術後追蹤或高度客製化的整形手術。
張格彰表示，部分韓國診所會透過介紹人吸引台灣客源，中間的介紹人再向診所收取高額回饋佣金，導致實際支付給醫師的費用壓低，不僅難免會影響醫師投入的程度，最後是什麼樣的醫師施做，中間的變數也不是消費者能掌握的。
張格彰說，台灣的醫師風評在網路上都相當透明，醫師的資格也可以透過台灣整外醫學會專科醫師地圖查詢，讓民眾就醫品質更有保障。
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