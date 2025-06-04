桃園警分局號召615警察節捐熱血 逾百民眾熱情參與

桃園警分局與新竹捐血中心合作舉辦捐血活動，分局長王智民（左）、副分局長林友銘（右）挽袖響應。（記者鄭淑婷攝）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕提前歡慶6月15日警察節，桃園警分局再度與醫療財團法人台灣血液基金會新竹捐血中心合作，今（4）日在分局前舉辦捐血活動，熱血警察、民眾參與踴躍，一早號碼牌就超過百號，還有民眾特地從觀音趕來捐血，分局長王智民也以身作則挽袖響應，號召同仁、民眾一起捐血。

王智民表示，除了捐血活動，現場邀請刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊，就當前防詐、防毒等治安及交通重點工作進行宣導，並與桃市府環保局合作，現場展示聲音照相科技執法新型設備。

請繼續往下閱讀...

由於噪音車輛不僅對周邊居民生活造成困擾，噪音污染也會分散駕駛人注意力，提高交通事故風險，警、環將持續共同密集不定期舉辦聯合稽查，運用AI巡防技術與大數據分析建置的噪音熱點資料庫做為稽查布局依據，強力攔查取締改裝噪音車輛。

桃園警分局表示，去年捐血活動回響熱烈，今年再次新竹捐血中心合作，除鼓勵警察同仁熱情參與外，並邀請警眷、各協勤民力及廣大市民朋友齊心挽袖捐血，即使碰到下雨天，依舊不減捐血熱情。

一早就從觀音趕來捐血的李先生說，自己有定期捐血的習慣，看到分局臉書的捐血訊息就來了。

桃園警分局與新竹捐血中心合作舉辦捐血活動，警察、民眾參與踴躍，捐血人潮絡繹不絕。（記者鄭淑婷攝）

捐血活動現場也邀請刑事、交通警察大隊、少年、婦幼警察隊、桃市府環保局，就防詐、防毒等治安及交通重點工作、噪音取締進行宣導。（記者鄭淑婷攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法