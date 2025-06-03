健康網》怕人工反式脂肪？ 醫：2018年後炸物、奶精都無

自2018年7月1日起，台灣改用不含反式脂肪「完全氫化油」，而炸物和奶精目前通常是採用棕櫚油、大豆油為原料，不太會有人工反式脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人聽到「人工反式脂肪」會聯想到速食炸物、奶精等，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，有醫師前輩在常見反式脂肪來源寫「氫化油、奶精、加工餅乾、派皮、速食炸物」，但事實上自2018年7月1日起，台灣已禁止食品中使用「不完全氫化油」，改用不含反式脂肪「完全氫化油」，而炸物和奶精目前通常是採用棕櫚油、大豆油為原料，本質上都不是「不完全氫化油」，也不太會有反式脂肪的疑慮。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」與網頁說明，人工反式脂肪的主要來源是「不完全氫化油」，比如早期的人造奶油、植物酥油，真的可能含有大量反式脂肪。根據台灣現行法規，每100克食物中含有<0.3克的反式脂肪，可標示為0，除非天天吃、大量吃，才有可能累積一定含量的反式脂肪，造成危害。

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天然反式脂肪尚未發現健康危害

蔡明劼說，某些包裝食品的營養標示裡面，還是會看到少量的反式脂肪，是因為牛、羊等反芻動物，在胃中會透過微生物將食物中的油脂部分氫化，產生反式結構的脂肪酸，為「天然的反式脂肪」。這些脂肪酸會進入動物的乳汁、肉中，進而出現在牛奶、羊奶、及其製品中。這些天然反式脂肪的含量微小，且目前沒有證據顯示天然反式脂肪會對健康產生危害。

蔡明劼提到，有健身網紅把連鎖速食店的炸雞、和夜市炸雞拿去做檢測，結果反式脂肪都是「0檢出」，但不代表這些食物很好很棒，還是會造成各種健康方面的問題。其實「人工反式脂肪」沒那麼常見，不需要自己嚇自己，奉行均衡飲食、偶爾吃些零食，保持靈活有彈性的飲食，是我維持健康體態的長久之道。

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