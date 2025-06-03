自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》怕人工反式脂肪？ 醫：2018年後炸物、奶精都無

2025/06/03 20:58

自2018年7月1日起，台灣改用不含反式脂肪「完全氫化油」，而炸物和奶精目前通常是採用棕櫚油、大豆油為原料，不太會有人工反式脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

自2018年7月1日起，台灣改用不含反式脂肪「完全氫化油」，而炸物和奶精目前通常是採用棕櫚油、大豆油為原料，不太會有人工反式脂肪；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一般人聽到「人工反式脂肪」會聯想到速食炸物、奶精等，內分泌新陳代謝專科醫師蔡明劼分享，有醫師前輩在常見反式脂肪來源寫「氫化油、奶精、加工餅乾、派皮、速食炸物」，但事實上自2018年7月1日起，台灣已禁止食品中使用「不完全氫化油」，改用不含反式脂肪「完全氫化油」，而炸物和奶精目前通常是採用棕櫚油、大豆油為原料，本質上都不是「不完全氫化油」，也不太會有反式脂肪的疑慮。

蔡明劼在臉書專頁「蔡明劼醫師 健康。瘦身」與網頁說明，人工反式脂肪的主要來源是「不完全氫化油」，比如早期的人造奶油、植物酥油，真的可能含有大量反式脂肪。根據台灣現行法規，每100克食物中含有<0.3克的反式脂肪，可標示為0，除非天天吃、大量吃，才有可能累積一定含量的反式脂肪，造成危害。

天然反式脂肪尚未發現健康危害

蔡明劼說，某些包裝食品的營養標示裡面，還是會看到少量的反式脂肪，是因為牛、羊等反芻動物，在胃中會透過微生物將食物中的油脂部分氫化，產生反式結構的脂肪酸，為「天然的反式脂肪」。這些脂肪酸會進入動物的乳汁、肉中，進而出現在牛奶、羊奶、及其製品中。這些天然反式脂肪的含量微小，且目前沒有證據顯示天然反式脂肪會對健康產生危害。

蔡明劼提到，有健身網紅把連鎖速食店的炸雞、和夜市炸雞拿去做檢測，結果反式脂肪都是「0檢出」，但不代表這些食物很好很棒，還是會造成各種健康方面的問題。其實「人工反式脂肪」沒那麼常見，不需要自己嚇自己，奉行均衡飲食、偶爾吃些零食，保持靈活有彈性的飲食，是我維持健康體態的長久之道。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中