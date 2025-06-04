健康網》當心！拉K恐「K他命膀胱炎」醫：終生包尿布

有名男子曾吸食K他命，造成「K他命膀胱炎」，極度頻尿。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「拉K一時，尿布一世」不只是警語！顧家醫療總院長顧芳瑜醫師提醒，K他命雖被部分族群誤認為是娛樂性藥物，實際上對膀胱的破壞極為嚴重，「K他命膀胱炎」。不只是警語，嚴重時甚至可能讓患者終生依賴尿布。

顧芳瑜分享，診所曾收治一名年約36歲的男性，主訴長期頻尿，每15分鐘就得上一次廁所。原以為是膀胱過動症，進一步問診後才發現，該名患者已有長達三年的K他命使用史。檢查顯示，其膀胱容量僅約60c.c.，不到一般正常成年人的五分之一，導致極度頻尿，隨即建議轉介醫院接受膀胱水擴張手術以及戒斷治療。

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顧芳瑜指出，K他命原為小兒手術常用的麻醉劑，但部分族群因吸食後出現短暫幻覺與欣快感，誤以為是安全的娛樂用藥，像該名患者即是在夜店接觸到K他命。

他表示，K他命對膀胱的傷害多與「間質性膀胱炎」有關。長期使用會造成慢性發炎與組織纖維化，使膀胱逐漸失去彈性與儲尿功能，常見症狀包括頻尿、急尿，甚至無法自主控制排尿。臨床曾見病患膀胱容量僅剩50c.c.，需長期依賴尿布，因此坊間才會有「拉K一時，尿布一世」的說法。

顧芳瑜說明，治療的首要前提是完全停止使用K他命，否則所有後續治療都難以發揮效果。初期可採用膀胱抑制藥物，並搭配「膀胱水擴張手術」提升膀胱容量、改善症狀。該療程透過膀胱鏡注水撐大膀胱空間，暫時增加儲尿能力，減緩排尿頻率。若膀胱已嚴重萎縮，可能需考慮更積極的手術方式，包括以腸道黏膜進行膀胱重建，甚至進行全膀胱切除與人造膀胱置換。

顧芳瑜呼籲，K他命對泌尿系統的傷害多為不可逆，即使初期症狀不明顯，長期濫用仍可能造成永久性損傷，別讓一時的好奇與刺激，換來一輩子的遺憾。

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