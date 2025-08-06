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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

病從口入！28歲女口臭5年不理 愛吃「這味」險罹患胃癌

2025/08/06 11:56

女子口臭拖5年沒當回事，健檢時竟查出罹患胃癌前兆。示意圖。（資料照）

女子口臭拖5年沒當回事，健檢時竟查出罹患胃癌前兆。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕口臭不只是尷尬，嚴重還可能藏有健康警訊！中國河南一名28歲女子洋洋（化名），多年來飽受口臭的困擾，但卻始終都沒多加理會。直到最近在接受健康檢查時，醫生意外發現她的胃部竟出現「萎縮性胃炎」，屬於胃癌前期病變，讓洋洋當場嚇壞。

根據綜合中媒報導，來自河南的女子洋洋，其實早在5年前就察覺自己有嚴重的口臭問題，但從來沒有重視過，認為只是身體的小毛病。直到最近進行例行體檢，檢查報告出爐後才驚覺，原來身體長期受到「幽門螺旋桿菌」感染，並在進一步照胃鏡後，確診為「萎縮性胃炎」，而該病症屬於胃癌前期的一種病變，對此讓她悔不當初。

據報導，洋洋的父親其實也因長期口臭問題就醫，結果竟被診斷出罹患胃癌，並於6個月前接受手術治療。家中有家族病史的她如今也面臨同樣警訊。洋洋向醫師坦言，自己上大學後飲食習慣變差，幾乎天天吃外送，尤其偏愛「辛辣、重口味」等食物，醫師也初步判斷，就是這樣的飲食習慣導致她胃部病變、差點罹患胃癌的主因。

洋洋確診萎縮性胃炎後，短時間內體重驟減30公斤，身體與心理狀況一度亮起紅燈。不過，在得知自己與父親都與胃部疾病糾纏後，她逐漸產生不同的人生體悟，不再讓情緒過度內耗，也開始學會珍惜當下、改善飲食及生活習慣。

幽門螺旋桿菌常常潛伏在胃黏膜中，若長期受到感染，會降低胃酸濃度，使其他細菌得以存活並破壞黏膜，進而導致胃潰瘍甚至癌變。世界衛生組織早在2017年就將其列為第一類致癌物，若有長期口臭、脹氣、胃痛等症狀，應及早就醫檢查，別讓小毛病釀成大病。

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