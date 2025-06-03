「瘦才美」社群歪風吹向青少年 專家：誘發厭食症

TikTok上的「#skinnytok」（瘦身TikTok）趨勢中，許多用戶展示極度纖瘦的體態，專家擔憂這類內容正鼓勵青少年追求不健康的體重，甚至引發飲食失調。（翻攝自TikTok）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕社群媒體充斥美化纖瘦及危險飲食建議，正將年輕人推向飲食失調深淵。專家警告，TikTok、Instagram等平台已成誘發厭食症 （anorexia）、暴食症 （bulimia） 的「觸發器」與「加速器」，嚴重阻礙康復。

《法新社》報導，全球飲食失調者比例自2000年3.5%升至2018年7.8%，與社群媒體崛起同步。法國營養師卡羅爾·科蒂 （Carole Copti） 指出，治療飲食失調已無法迴避社群媒體問題，它既是觸發點、加速器，也是康復障礙。

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飲食失調成因複雜，法國精神科醫師戈達爾 （Nathalie Godart） 形容社群媒體是「壓垮駱駝的最後一根稻草」。它鼓吹纖瘦、嚴苛飲食及過度運動，削弱脆弱個體，放大健康威脅。

TikTok上如「#skinnytok」（瘦身TikTok）等趨勢，充斥危險節食建議。法國護理師布格 （Charlyne Buigues） 譴責社群將問題「正常化」，例如厭食症者展示病態瘦弱，或暴食症者示範催吐等「清除行為」（purges）。她警告，濫用瀉藥或催吐實則增加心臟驟停風險。

飲食失調損害心臟、影響生育，甚至導致自殺。厭食症是死亡率最高的精神疾病；在法國，飲食失調是15至24歲年輕人第二大早逝原因。科蒂分析，患者藉社群媒體曝光纖瘦獲得關注，反使問題惡化，形成惡性循環。布格提及有年輕女性在TikTok直播嘔吐賺取平台費用購買食物。

科蒂表示，社群媒體使康復更困難漫長，因年輕人易信網路錯誤資訊。「患者被徹底洗腦，」她感嘆，「我每週45分鐘諮詢，難敵他們天天泡TikTok數小時。」戈達爾警告「偽教練」散播荒謬建議，其影響力遠超機構。

布格坦言，向Instagram檢舉問題內容幾乎無用，內容仍在，帳號鮮少停權，令人疲憊。她甚至建議病人刪除社群帳號，尤其TikTok，直言在年輕人更懂分辨資訊前，該App太危險。

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