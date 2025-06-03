無牙醫鄉鎮等了一年！口湖衛生所修繕完成 牙科門診回歸

口湖衛生所經過1年多耐震補強工程，今年4月完工，牙科門診也正式回歸服務，當地民眾開心不已。（雲林縣衛生局提供）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣內各鄉鎮市醫療資源不均，全縣共有118家，其中口湖、二崙鄉為無牙醫診所鄉鎮，雲林縣衛生局協調牙醫師公會在前往衛生所開診，去年口湖衛生所進行耐震補強，牙醫停診1年，近期終於完工重新恢復看牙。不少民眾開心表示，終於不用花近半小時車程到外鄉鎮求診。

雲林縣衛生局統計，目前全縣共有191位牙醫師，分布在縣內118家醫療院所，如斗六有36家牙科、虎尾有20家、斗南有11家，不過二崙、口湖卻是掛零，無牙科診所到此執業。

請繼續往下閱讀...

衛生局科長趙曰聰表示，針對口湖鄉部分，輔導牙醫師公會組成醫療團，於口湖鄉衛生所成立牙科巡迴點，定期每周至該巡迴點提供可近性的牙科診療服務，另二崙衛生所因鄰近西螺及崙背，除推動牙醫師公會組成醫療團前往鄉內巡迴醫療服務，亦積極轉介牙科就醫需求民眾到鄰近鄉鎮診療。

衛生局長曾春美表示，因口湖衛生所耐震係數不足，故縣府向中央申請前站建設計畫經費，去年3月開始進行相關補強工程，施工期間衛生所相關服務暫時移到過港國小服務，不過牙醫診次暫停。經過1年工程，今年4月恢復看診，申請健保署全民健康保險牙醫門診總額醫療資源不足地區改善方案，媒合有需求民眾看診，每診次大約都有5至6人。口湖鄉民牙科服務需求若更大，衛生局將再與牙醫師公會協調爭取增加診次。

蔡姓口湖民眾表示，鄉內無牙科診所，有時需要花半小時車程前往北港媽祖醫院，甚至需要鄰近水林鄉就醫，去年衛生所牙科門診隨耐震補強工程而暫停，等了1年衛生所牙科門診恢復看診後，另在地居民開心不已。

健保署南區業務組表示，雲林縣口湖鄉牙醫巡迴醫療點設置於口湖鄉衛生所，設備老舊歷經一年整修，已煥然一新，透過與雲林衛生局合作，每月第一至三週的週三上午9至12點都有門診服務，另3、6、9、12月第四週的週三下午2點到5點加開門診。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法