南投老人破10萬大關 長者健康照護新模式

南投縣176處巷弄長照站，提供長者健康促進等綜合照護，幫助長者保持身心健康，延緩失能。（南投縣衛生局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕隨著高齡化社會來臨，南投縣老年人口數量持續增長，截至2024年12月底，65歲以上老年人口已達10萬人，占全縣總人口約21.7%，為守護長者健康，縣府已在13鄉鎮巿，布設176處巷弄長照站，就近照顧社區中衰弱老人，提供每週5天、一天至少6小時的臨托、餐飲及預防失能等服務，並讓照顧者得以喘息，盼民眾多加利用，以促進長者活力，提升全家生活品質。

縣府衛生局指出，巷弄長照站讓長者不再只是留在家中，或是被送往機構，而是創造一個讓長者可以走出家門的機會，提供預防及延緩失能服務，讓長者的身體功能變得更好，也能結交更多朋友。民眾往返巷弄站可利用社區式交通接送，讓長者能夠在自己熟悉的社區環境，接受專業的照護服務。

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衛生局強調，巷弄長照站不僅提供日常健康檢查、基礎照護等基本服務，還包括社會參與、健康促進等綜合照護項目，幫助長者保持身心健康，延緩失能，相關長照申請或有任何問題可電洽南投縣政府長期照顧管理中心專線049-2209595；或利用南投縣政府網路E櫃檯申辦。

南投縣政府在13鄉鎮巿布設176處巷弄長照站，提供歌唱等各項健康促進服務，延緩長者老化。（南投縣衛生局提供）

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